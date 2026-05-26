La revista "Ábaco" pone en marcha su ciclo de cine
Con motivo de sus cuarenta años, la revista "Ábaco" inició ayer un ciclo de cine que se desarrollará durante toda la semana en la antigua Escuela de Comercio. bBajo el lema "Ábaco 40 años. Cartografías de una época”, la programación cinematográfica está vinculada al fenómeno global del fútbol, en diálogo con la próxima celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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