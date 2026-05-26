La Universidad suscribe en Gijón un convenio para crear la Cátedra Gonvarri: busca potenciar la innovación y la transformación industrial en Asturias

La Universidad de Oviedo y Gonvarri Metal Structures R&D suscribieron este martes en Gijón un convenio para la creación de la Cátedra Gonvarri, iniciativa cuyo objetivo es impulsar la investigación, la formación y la divulgación en ámbitos relacionados con la innovación y la transformación industrial, con especial atención a la sostenibilidad, la digitalización y el avance tecnológico en el campo de la industria. Tendrá una vigencia de tres años y estará dotado con 35.000 euros anuales para apoyar el funcionamiento y las actividades. "La cátedra contribuye a reforzar nuestro compromiso con el tejido industrial a través de la transferencia de conocimiento, para avanzar en ámbitos estratégicos como la digitalización o la sostenibilidad", ensalzó el rector de la institución académica, Ignacio Villaverde.

La firma del acuerdo tuvo lugar en la Escuela Politécnica de Ingeniería y participaron, además de Villaverde, el director general de Gonvarri Metal Structures, René Porrúa, y el director de la cátedra, Rubén Usamentiaga, catedrático del Departamento de Informática. La meta de la cátedra es "configurar un espacio académico y científico orientado al desarrollo de proyectos de investigación aplicada, actividades de formación técnica y acciones de transferencia y difusión del conocimiento en ámbitos relacionados con la industria y las nuevas tecnologías", indicaron desde la Universidad. El rector agradeció a Gonvarri la confianza por la puesta en marcha de una iniciativa que "avanza en la conexión de la actividad investigadora y el talento universitario con los desafíos reales de la industria".

Rubén Usamentiaga, director de la cátedra, explicó que "los primeros pasos de la colaboración se centrarán en la puesta en marcha de actividades de investigación y formación vinculadas a tecnologías aplicadas al ámbito industrial, así como al desarrollo de un entorno experimental en la Escuela Politécnica de Ingeniería para el estudio y análisis de herramientas basadas en visión artificial en procesos industriales". De forma paralela, se propondrá el desarrollo de actividades formativas vinculadas a la resolución de retos tecnológicos. Señaló Usamentiaga que la formación será dual. "Tenemos la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de profesionales e ingenieros", resaltó Rubén Usamentiaga, que reivindicó la transferencia de conocimiento y la importancia de que la industria sea "más competitiva".

Asistentes al acto oficial en la Escuela Politécnica de Ingeniería. / Juan Plaza

Ignacio Villaverde destacó las numerosas cátedras de empresa con las que cuenta la institución académica, que "puede decir con orgullo que tiene una relación intensa entre el sector productivo, el conocimiento y la Universidad". También abogó por seguir desarrollando herramientas "que fomenten el emprendimiento intra y extrauniversitario" y ahondó en la relevancia de las microcredenciales para brindar una formación específica dirigida a la recualificación de los profesionales de distintos sectores.

Por su parte, el director general de Gonvarri Metal Structures, René Porrúa, aseveró que "esta cátedra supone un paso más en nuestra apuesta por acercar la investigación al entorno industrial y generar soluciones con impacto real". En este sentido, subrayó que "desde Gonvarri MS R&D, nuestro centro de investigación y desarrollo, trabajamos para transformar el conocimiento en innovación aplicada, impulsando el desarrollo del talento y reforzando su conexión con nuestros procesos productivos y el avance industrial de la compañía".