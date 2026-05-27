La alianza del Museo Prado con Tabacalera muestra la "confianza" en el futuro centro de arte de Gijón, defiende el sector cultural

Una "declaración de intenciones" que podría suponer el inicio de nuevas colaboraciones cuando Tabacalera haya culminado su ampliación y esté en funcionamiento. Artistas y comisarios de la región valoran en general de manera positiva la noticia de que el Museo del Prado estrenará el próximo octubre en Gijón su proyecto "Ventanas al Prado", usando las fachadas del futuro centro de arte como escaparate. Con dudas de si esta colaboración será la primera de otras en el futuro, el formato elegido, que pasa por colgar reproducciones de gran formato en las ventanas de la vieja fábrica, genera también más disparidad de opiniones.

La galerista gijonesa Diana Llamazares celebra lo que ella considera que es "una muy buena noticia" para el arte local. "Que el Museo Nacional del Prado escoja Tabacalera para estrenar esta iniciativa supone toda una declaración de intenciones", asegura la experta, que destaca la relevancia de que Gijón vaya a ser la primera ciudad en lucir esta nueva iniciativa. De paso, Llamazares cree también que con esta alianza se muestra el apoyo del Prado al plan de Tabacalera, algo que a su juicio es importante. "Al tratarse del gran centro de referencia del arte en España, su respaldo tiene un alcance enorme", asegura la galerista, que entiende que con este primer proyecto de colaboración se "avala un proyecto que aún está en una fase incipiente", con las obras de remodelación y ampliación recién iniciadas, y que eso ayudará a "generar una mayor confianza y proyección alrededor de Tabacalera".

Junto a ella, Francisco Fresno, escultor, considera también positivo que instituciones culturales "entretejan" proyectos compartidos e impulsen iniciativas de la mano. Justo estos días está de viaje por Madrid y tiene previsto pasarse por el Prado. Por ahora, a la espera de conocer más detalles, le interesa el formato elegido. "Esa idea de las reproducciones grandes es interesante para los espacios públicos. Ya se hace para anunciar exposiciones en algunas fachadas. A mí me gusta, es una forma de crear una familiaridad visual con, digamos, el público andante", razona el artista, que considera "que la idea es buena" y que puede funcionar si el objetivo es "trasladar al espacio público" piezas artísticas que habitualmente solo pueden verse en salas.

Destaca el escultor la vinculación que el Prado tiene con Asturias, y recuerda que este mismo mes Javier Barón, responsable de la colección pictórica del siglo XIX del Prado, estuvo en la Casa Natal de Jovellanos en el marco de la presentación de una obra de Martínez Abades. "Ese tipo de contactos son fundamentales", cuenta. La artista Consuelo Vallina, de la Asociación de Artistas Visuales de Asturias, por su lado, aporta una interpretación alternativa a la de Fresno y defiende la importancia de que en la región se sigan lanzando siempre iniciativas que apuesten por la exposición de cuadros originales. "Está bien, pero lo importante es poder ver las obras al natural, ya sea en Gijón o en el Prado", cuenta.

"El proyecto parece que tendrá una parte didáctica que podría estar bien", comenta, por último, Luis Feás, comisario y crítico de arte. Señala que, más que el hecho de que en Gijón se vayan a exponer reproducciones de cuadros del Prado, para él "lo interesante" será "lo que se quiera contar con ellas" y, también, lo que pueda suponer eso en el futuro. "La cuestión es si este proyecto significa que el Prado va a exponer obras suyas en Tabacalera más adelante", dice. Recuerda también el experto que el Prado tiene "mucha obra de artistas asturianos", una colección "alucinante" y muy vinculada a la pintura social, y que por lo tanto su interés para Gijón y para Asturias es notable.