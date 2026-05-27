Artesanía, charlas, música y zona gastro para disfrutar del Botánico durante la Feria de Plantas

Charlas, conciertos, puestos de artesanía y zonas gastro acompañarán a los treinta expositores llegados de España y Francia que participarán entre los días 6 y 7 de junio en la primera edición de la Feria de Plantas del Jardín Botánico Atlántico. Una iniciativa por la que llevaba luchando muchos años el equipo del Botánico y que cristaliza este verano con la intención de convertirse en un referente nacional e internacional para empresas y profesionales del sector de la jardinería, la horticultura y el paisajismo pero también en la excusa perfecta para poder pasar un día entero disfrutando del jardín.

La Feria de Plantas del Botánico será, además, otra oportunidad para que gijoneses y visitantes puedan descubrir la recién integrada finca de La Isla. En el entorno de su palacete se ubicarán los puestos de plantas y artesanía y dentro de la casa tendrán lugar las cuatro charlas programadas para el fin de semana y que impartirán Samuel Álvarez Rubio, Ignacio Ribera Sanchis, Ana Rodríguez García y, de manera conjunta, Luis Carlos Ruiz y Ángel Argüelles Longo.

De la música en directo, que tendrá lugar en la Quintana de Rionda se encargarán el sábado Vero Rubio, RPE Trío y Albéniz Jazz Dúo y, el domingo, Día DjJazz, Sylvain Woolg y Compañeras. "Queremos aprovechar para mostrar lo bonito que está el Jardín Botánico en esta época, que está esplendoroso, y esta es una propuesta para pasar todo el día en el jardín", concretó Tomás Fernández Velilla, responsable del Botánico en su condición de jefe de Servicio de Educación y de Protección del Medio Natural del Ayuntamiento.

Participantes en la presentación de la Feria de Plantas. / Lne

Hay más. La Feria de Plantas incluye una colaboración con la Maple Society of Europa, que servirá para dar vida en ese ámbito de La Isla a un jardín efímero con la presencia de una veintena de arces en un espacio de unos cien metros cuadrados. Por otro lado, diez de los treinta expositores participarán en un concurso de parterres. El ganador se conocerá el sábado por la mañana. Y un detalle técnico a tener muy en cuenta: habrá servicio de consigna de plantas para poder disfrutar de la jornada sin tener que ir cargando con las compras. Entre los expositores, doce asturianos y presencia nacional procedente de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Madrid, La Rioja, Navarra, Cantabria, Galicia y la Comunidad Valenciana. La participación internacional llega desde Francia con un puesto de rosas antiguas, inglesas, trepadoras y fragantes.

"Eventos como este posicionan al Botánico en un lugar de referencia", festejó el concejal de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador, en el acto de presentación que tuvo lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento. A su lado, la Vicealcadesa y responsable de Turismo, la popular Ángela Pumariega, reivindicó que "esta iniciativa refleja muy bien el modelo de ciudad por el que estamos trabajando: una ciudad dinámica, atractiva, sostenible y capaz de generar actividad durante todo el año y con eventos tan singulares y de tanta calidad como éste".