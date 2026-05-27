La Asociación Cultural e Histórica de Porceyo visita el Senado en busca del origen de esta parroquia de Gijón

La Asociación Cultural e Histórica de Porceyo ha llevado hasta el Senado su estudio que indaga en las raíces de la parroquia y en la búsqueda del origen de su nombre. De la mano del senador, Pablo González, vecino de Porceyo que ha actuado como nexo e impulsor de la iniciativa, los representantes de la asociación visitaron la Cámara Alta y tuvieron un encuentro con los representantes de Burgos, donde, según apuntan sus investigaciones, nace el topónimo.

Como portavoz de los senadores bugaleses, Javier Lacalle, exalcalde de la ciudad, mostró su compromiso para colaborar en el proyecto y trasladarlo al Ayuntamiento y otras asociaciones para sumarse al estudio y descubrir el pasado de la parroquia. En el encuentro, los miembros de la asociación también conocieron de primera mano el palacio histórico de Senado y su colección pictórica.

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Los nexos entre Porceyo y Burgos se remontan al año 884 gracias a la figura de Diego Rodríguez "Porcelos, segundo conde de Castilla y fundador de la ciudad castellana. "Porcelos" era pariente del rey asturiano Alfonso III "El Magno" y, según la tradición" está vinculado con la parroquia de Porceyo a la que, probablemente, le dio nombre.