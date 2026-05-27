Novedades con el parking de Gijón que genera conflicto entre Ayuntamiento y Principado: "en breve y según lo acordado"

El conflicto por la apertura del parking disuasorio de la avenida de Portugal ha llegado a su fin. El Ayuntamiento ha comunicado a los representantes de la Asociación Vecinal "Evaristo San Miguel" de El Polígono que el traspaso del aparcamiento, construido por el Principado y que todavía lo mantiene en posesión, se realizará "en breve y tal y como está acordado". Es decir, que el consistorio asumirá su gestión, como estaba previsto, y podrá abrirlo para el uso público y de forma gratuita. Así lo aseguran desde la entidad vecinal y tras un encuentro con la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en el que le transmitieron sus dudas sobre la disputa entre las instituciones y los motivos por los que no se llevó a cabo la apertura.

Los últimos pasos que quedan antes de que esté disponible serán realizar una evaluación técnica y poner en marcha el resto de servicios necesarios para su funcionamiento, entre los que están la instalación de señales y símbolos viales y los controles. También faltaría instalar los cargadores para los vehículos eléctricos. Quedan pendientes futuras evaluaciones para mejorar sus prestaciones.

En los últimos días, el conflicto entre el Ayuntamiento de Gijón y el Principado se centraba en las cuestiones sobre su gestión. Desde el gobierno regional estaban esperando un plan que el consistorio no estaba dispuesto a redactar. "No es un hospital, es un parking", aseguraban fuentes municipales sobre las condiciones que reclamaban en el Principado.

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La obra, que dio comienzo en junio de 2024 y que ha supuesto una inversión regional de 4,5 millones de euros, se dio por concluida el pasado mayo y con unos meses de retraso sobre lo establecido en un inicio. A las puertas del verano, el nuevo aparcamiento disuasorio, que cuenta con 486 plazas en dos plantas y por el que se ha modificado el recorrido de la línea 18 de Emtusa, estará disponible para aliviar un problema latente en Gijón como es la falta de zonas de estacionamiento.