Becas más altas y opciones de copago: las fórmulas que analiza el ayuntamiento para compensar la subida del comedor escolar

Minimizar el uso de plásticos, reducir el ratio de alumnos por monitor, impulsar la salud bucodental y, por supuesto, incluir la línea caliente. Esos son solo algunos de los cambios que se incluirán en el nuevo contrato de comedores escolares asumiendo las peticiones de las familias. Doble ronda tuvo la Alcaldesa, Carmen Moriyón, para presentar a las familias los avances municipales en la tramitación del pliego de condiciones de ese contrato que impulsará la línea caliente en los comedores escolares de los colegios públicos de Gijón tras años de reivindicación. Primero fue la reunión con una representación de FAPAS Xixón, la Federación de AMPAS de centros públicos de Gijón y Carreño, y luego con la Federación de Ampas de Asturias "Miguel Virgos", con quien la Regidora ya había tenido un encuentro en abril que las familias acompañaron con una sonora manifestación en la plaza Mayor.

La Alcaldesa estuvo acompañada del edil de Educación, el popular Jorge Pañeda. "Aquellas cuestiones planteadas por ambas AMPAs que sean viables tanto técnica como jurídicamente serán incorporadas a los nuevos pliegos, las propuestas que no pueden incluirse les fueron explicadas y razonadas con total transparencia a las federaciones", explicó el edil tras las reuniones y tras agradecer la predisposición de ambas entidades a seguir colaborando con el Ayuntamiento de Gijón para continuar mejorando la calidad del servicio de comedor escolar y de las actividades educativas, siempre pensando en el bienestar del alumnado y de las familias gijonesas".

Pañeda también habló del compromiso económico que asumirá el Ayuntamiento para hacer efectiva la subida de precios del servicio. Aun no está claro pero se estima que pueda dar el salto de los casi 100 euros de ahora a unos 140 euros. "El ayuntamiento incrementará el importe de las becas para el nuevo modelo de comedor. Y una vez conocido el importe del nuevo contrato se intentará amortiguar al resto de familias no becadas", concretó Pañeda. No se descarta buscar un sistema de copago pero todo está en el aire por ahora.

A estrenar en enero de 2027

Los planes para este nuevo contrato de servicio a la ciudadanía, que está pendiente de informes jurídicos, pasan por lanzarlo en la segunda quincena de junio para que pueda estar operativo en enero de 2027. Mientras, se mantiene la prórroga excepcional con al firma Serunion para garantizar el servicio. En principio el nuevo contrato será por dos años y 9 meses con opciones a prorrogarse por años escolares.

Una de las peticiones de ambas federaciones era bajar ratios. Y se hace quedando un monitor por 14 escolares en Primaria y por 8 en infantil. No contarán, como si cuenta ahora, las coordinadores y encargadas del office.

Para FAPAS-Xixón, que ha mantenido un perfil menos beligerante en esta cuestión que la otra federación, lo importante de la reunión es haber logrado la garantía de que se han incluido en el pliego sus condiciones. "Mejorar las ratios que aunque no es mucho es un avance, aumentar la formación de las monitoras, incorporar al pliego el diseño de un espacio educativo y el apoyo a la salud bucodental, enumera Lorena Montes Nosti.

Tampoco salieron descontentas las representantes de la Federación "Miguel Virgós" pero teniendo claro que "no nos olvidamos de las cocinas de proximidad. Ese es nuestro reto y por lo que seguiremos luchando, la línea caliente es el mal meno", explicó Silvia Lodos, que también ve necesario luchar por minimizar el impacto de la subida de precios. Entre las peticiones que esta Federación ve cumplidas está una rebaja en el uso de los plásticos ya que de manera general los alimentos irán en bandejas de acero inoxidable y la posibilidad de que los colegios pequeños puedan tener servicio de madrugadores aunque no lleguen al numero mínimo. No tendrán desayuno pero si alguien que les cuide en esa franja horaria lo que es un servicio vital para muchos padres y madres.