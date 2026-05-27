“Es una cuestión política, no para favorecer a los gijoneses”, claman los vecinos ante la disputa entre Ayuntamiento y Principado por el retraso en la apertura del parking del Polígono

El 12 de mayo, el Principado anunciaba el ansiado final de las obras del parking disuasorio de la avenida Portugal. Tan solo quedaba acordar con el Ayuntamiento de Gijón los términos en los que se llevaría a cabo la gestión, un trámite que, mes y medio después, sigue sin solucionarse. Por parte del Consistorio apelan a que todo el papeleo está realizado, desde el Gobierno regional reclaman un plan para administrarlo y, en medio, están unos vecinos que consideran este asunto, una cuestión “política” que ha terminado con los gijoneses como los principales afectados.

"Estamos esperando desde hace un par de años, cuando perdimos muchas plazas de aparcamiento aquí, en El Polígono", señala Gaudi García, que resume, en pocas palabras, el enganchón entre Principado y Ayuntamiento que no acaba de entender del todo. "A ver si lo abren, parece ser que el Principado ya lo dio de paso y ahora está en el tejado del Ayuntamiento, pero no se acaban de aclarar entre ellos. Estamos casi en junio y seguimos esperando desde diciembre, cuando supuestamente tenía que estar finalizado", expresa García, señalando que el plazo para ejecutar la obra terminaba a finales de 2025.

A su lado, José Luis Fernández lamenta el retraso. "Es una pena que esté parado, porque tiene buena pinta y parece que ya está todo listo", observa. El problema, como explica García, se magnifica al ver que en la propia zona, aparcar se ha convertido en un dolor de cabeza. "Es prácticamente imposible. En mi caso tengo plaza de garaje, pero cuando viene algún familiar o amigo, antes aparcaba aquí, delante de casa, ahora se tiene que buscar la vida más lejos", señala, apuntando al nuevo parking y confiando en que la apertura sea lo antes posible. "Esperemos que no tarde tanto en abrirse como para plantarnos en verano y no esté solucionado el problema", avisa Fernández.

"Es un tema político, no hay más. Los del Principado son de un lado, los del Ayuntamiento de otro y mientras, nosotros en medio sin solución", es el resumen de Miguel Corrales, afectado directo de la falta de estacionamiento. "Desde que comenzaron las obras tengo que dejar el coche en la calle. La situación está fatal y en la zona hay muchos aparcamientos que ahora es de carga y descarga, por lo que se reduce aún más el número", afirma Corrales que tiene claro el remedio para desatascar el conflicto. "La solución del barrio pasa por manifestarse, pero no solo por el parking. La situación del puente de Carlos Marx ya es insostenible, nos tienen abandonados en Laviada", sentencia, reiterando que "es un tema político, si llegan a ser del mismo bando ya estaría abierto".

“Es una cuestión política, no para favorecer a los gijoneses”, claman los vecinos ante la disputa entre Ayuntamiento y Principado por el retraso en la apertura del parking del Polígono / EN IMÁGENES: “Es una cuestión política, no para favorecer a los gijoneses”, claman los vecinos ante la disputa entre Ayuntamiento y Principado por el retraso en la apertura del parking del Polígono

La misma opinión la comparte minutos después Miguel García, calcando las palabras de Corrales. "El problema es político, está claro", resume. En su caso, vive en La Arena, pero coge el coche a diario para ir a buscar a sus nietas al colegio. "Siempre tengo que dar varias vueltas", destaca, ampliando la saturación a todo Gijón. "Hay un problema de aparcamiento", expresa.

No solo los vecinos que estaban acostumbrados a aparcar en el solar han notado el problema. Pilar Rodríguez y Roberto Llaneza viven junto al aparcamiento próximo a la estación de Sanz Crespo. Allí también han notado la ausencia de espacio para dejar el coche. "De toda la vida lo dejamos en este parking que, pese a que es de pago, de unos meses para aquí está siempre saturado", explica Rodríguez. "Estamos dando una vuelta a ver si ya habían quitado las vallas, pero esto sigue igual desde hace meses", añade Llaneza. Ambos reinciden en la idea de que el conflicto político es más una cuestión de "ver quien sale en la foto". "Veníamos comentando medio en broma que igual el problema es que no se ponen de acuerdo para venir juntos a cortar la cinta", ironiza Rodríguez.

"Si lo ponen de pago nos quedamos sin alternativas"

Mientras pasan los días sin que el aparcamiento esté operativo, en el aire también reina otra cuestión a la que muchos vecinos no tienen respuesta, aunque sí opinión: ¿Será de pago?. "Sería un fastidio grande. Ya está previsto que El Polígono sea zona azul, si hay que pagar aquí también nos quedamos sin alternativas", avisa Gaudi García. Para Miguel Corrales, mantener el espacio gratuito "es lo correcto y necesario", mientras que Miguel García habla de que "debería de ser gratuito para no aumentar el problema".

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Desde la asociación de vecinos "San Miguel" de El Polígono también esperan una respuesta cuanto antes. A la entrada del aparcamiento, una pancarta expresa el hartazgo: "¿Qué pasa ho, este parking pa' cuando? ¿Tien galibo, señalización, que más falta ho?", cuestionan en el ente vecinal. Manuel Cañete, su presidente y a la vez líder de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) asegura que desde el Ayuntamiento le han transmitido que, por su parte, todas las cuestiones están solventadas. "El parking está listo desde hace semanas y solo queda que empiecen a entrar coches, pero vemos que las vallas continúan en el perímetro y leemos las informaciones en las que Ayuntamiento y Principado se echan las culpas. Se tiene que desatascar cuanto antes porque el problema es ya notable, pero no solo aquí, en todo Gijón y este parking puede ayudar a descongestionar otras zonas", explica Cañete, confiando en una solución cercana en el entendimiento entre ambas instituciones por el bien de los vecinos.