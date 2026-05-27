Gijón encarga un estudio a la Universidad por las restricciones de edad a los mayores de 70 años en cursos deportivos

El Patronato Deportivo Municipal acaba de encargar un estudio a la Universidad de Oviedo para "analizar y valorar la adecuación de la actual oferta de cursos y actividades deportivas". Este estudio viene por las quejas de la Federación de asociaciones de vecinos de Gijón, la FAV, de que no se permite a los mayores de 70 años inscribirse para practicar yoga y pilates. El Patronato Deportivo reconoció que algunas actividades sí cuentan con limitaciones asociadas a las capacidades físicas "para su práctica segura", pero que dichas limitaciones "no responden a criterios discriminatorios" sino a "la necesidad de preservar la salud de las personas usuarias, sobre todo en aquellas modalidades con mayores exigencias físicas o funcionales" como es el caso del pilates.

Esta decisión se anunció ayer después de que la FAV, con su presidente a la cabeza, Manuel Cañete, mantuviera una reunión con la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón. Según concretó después de este encuentro el Patronato, este estudio se enmarca "dentro del compromiso permanente con la mejora continua de sus programas y con el objetivo de seguir adaptando la práctica deportiva a la evolución social, demográfica y de hábitos de vida de la población gijonesa".

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Recuerda el Patronato que gestiona 10.000 plazas mensuales entre cursos y actividades, lo que obliga a establecer condiciones generales de acceso que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los participantes y que "resulta inviable una valoración individualizada de cada caso". Recuerda también a la FAV que se cuenta con el programa "Actívate 70 Plus" con 1.300 plazas en diversos cursos dirigidos para ese colectivo. También que cientos de personas toman parte en otras actividades alcanzando la cifra de 2.000 personas de más de 70 años haciendo ejercicio físico mensualmente.