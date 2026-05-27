Gijón se lleva un premio nacional por su compromiso con el reciclaje de cartón y papel

El concejal de Medio Ambiente y presidente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa), Rodrigo Pintueles, ha recogido en Madrid una distinción nacional en reconocimiento a la labor y el compromiso de la ciudad con la recogida selectiva de papel y cartón.

Una gestión compartida por Emulsa y Cogersa a la que se suma el compromiso de la ciudadanía gijonesa. Gijón fue distinguido con tres pajaritas azules, el máximo reconocimiento del programa Pajaritas Azules que desarrollan la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) y la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar). Se da la circunstancia de que este año se celebra el décimo aniversario de la puesta en marcha de este programa, al que Gijón siempre ha estado muy vinculado, lo que dio mayor relevancia al acto.

El año pasado, la recogida selectiva de papel y cartón superó las 8.700 toneladas anuales consolidándose, se defiende desde Emulsa, "como una de las principales fracciones recicladas en el municipio. Ahora mismo hay 1.600 contenedores distribuidos por la ciudad para recoger este tipo de residuos. Además, de los servicios de recogida de cartón puerta a puerta que realiza Emulsa. El total de los residuos reciclados en Gijón el pasado ejercicio fue de 46.900 toneladas, lo que supone una tasa de reciclaje municipal del 36,4%.

Del asesoramiento a las distinciones

Pajaritas Azules es un programa de asesoramiento, evaluación y reconocimiento de la calidad de la gestión municipal en recogida selectiva para el reciclaje de papel y cartón, enfocado a la mejora continua. La evaluación anual de cada ayuntamiento o agrupación de ayuntamientos va acompañada de asesoramiento técnico personalizado con recomendaciones de mejora, que permitirá a la entidad local mejorar los resultados en la siguiente edición de Pajaritas Azules. La evaluación se basa en 21 indicadores, que analizan todo lo referente a la recogida del contenedor azul y recogidas complementarias, las campañas y acciones de información y concienciación ciudadana, los aspectos relativos a la regulación y la planificación de la gestión y los resultados y trazabilidad hasta reciclaje final.

Aspapel y Repacar han diseñado el programa de manera que ofrezca un incentivo de mejora a través de la entrega de Pajaritas Azules a aquellos municipios que cada año destacan entre los participantes. Son una, dos o tres Pajaritas Azules, en función de un baremo objetivo y a partir de los resultados obtenidos en la evaluación.