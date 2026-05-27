Un innovador "escape room" itinerante llega a Gijón

La ruta "Finexit", un innovador "escape room" que durante este curso recorrerá más de un centenar de centros de Formación profesional de toda España, aterrizó este miércoles en Gijón, en concreto, en el CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios.

El proyecto está impulsado por la Cámara de España y Fundación Mapfre, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Gijón. Se trata de la tercera edición que recorre unos 150 centros de Formación Profesional de 110 ciudades españolas durante el curso 2025-26. El objetivo es fomentar la formación financiera. En total, se espera que participen unos 8.000 jóvenes.