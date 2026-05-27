Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento

Jornada sangrienta en Fomento. La Policía Nacional detuvo la madrugada del pasado viernes al sábado a tres hombres, uno de nacionalidad española y otros dos extranjeros, por presuntamente haber apuñalado a tres personas en la popular zona de ocio gijonesa. Además, según las fuentes consultadas, hubo un cuarto herido por arma blanca, también en Fomento, por el cual no se produjeron detenidos.

Dichas peleas, todas ellas por causas independientes, se suman a otro incidente que se produjo el viernes de tarde, en la calle Rodríguez San Pedro, en el que un joven resultó herido tras haber tenido un enfrentamiento con otro chico. La víctima, en este caso, sufrió una herida en el abdomen tras ser atacado con un cúter.

Los hechos, según las fuentes consultadas, tuvieron lugar a altas horas de la noche. Las zonas de la pelea fueron el entorno de Las Letronas y la calle Marqués de San Esteban. Según estas mismas fuentes, todos los heridos tuvieron heridas superficiales y ninguno de los ataques generó lesiones graves. Uno de ellos tenía una puñalada en la espalda. Los detenidos fueron arrestados por la Policía Nacional. Uno de ellos era español y los otros dos de nacionalidad marroquí y dominicana. Estas mismas fuentes explican que no todas las reyertas terminaron en denuncia.

Estos incidentes se suman a otros que han tenido lugar en la zona de Fomento en las últimas semanas. Uno de los más llamativos tuvo lugar a finales de marzo, cuando un argelino fue detenido por agredir sexualmente a una joven de 18 años en la calle Rodríguez San Pedro, casi llegando a la playa de Poniente. El implicado, que ahora mismo se encuentra en prisión provisional por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, trató de escapar a la carrera cuando los porteros de un conocido local de la zona se acercaron a socorrer a la víctima.

Al salir corriendo, el detenido se subió a un muro de la zona del espigón del Talaso Poniente y se precipitó al suelo, por lo que terminó herido. No tenía arraigo en el país y llevaba solo medio mes en España, según concretó la Fiscalía en su momento.

Estos cuatro heridos por apuñalamiento en Fomento de este viernes por la noche se suman a otro incidente que también generó un enorme revuelo en la playa de Poniente. La Policía Nacional tuvo que acudir pasadas las ocho de la tarde a la calle Rodríguez San Pedro, justo delante de una parada de bus que hay casi llegando al Museo del Ferrocarril, para atender a un joven al que le habían rajado con un cúter en el estómago.

Este incidente, que coincide temporalmente, tampoco guarda relación con las otras reyertas. Es más, en este caso, según indicaron los testigos, la víctima y el agresor habían tenido algún tipo de rencilla previa. Según comentó una joven que presenció lo sucedido, “habían quedado para arreglar las cosas”. El asunto se torció y terminó en agresión. Hubo mucha expectación porque estos días, con el calor, la playa de Poniente se encontraba hasta arriba de gente.

Ha habido más intervenciones policiales esta misma semana. La última, el lunes, también en Poniente y en la zona del Espigón. Esta fue porque unos jóvenes decidieron simular que se pegaban con unos guantes de boxeo. Se formó un corrillo numeroso de jóvenes y los testigos, pensando que podría tratarse de una pelea real, avisaron a la Policía Nacional. Acudieron varias patrullas, pero todo quedó en nada. Se hicieron, eso sí, registros en mochilas para evitar males mayores.

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En los últimos años, los incidentes en Fomento se han producido con cierta frecuencia. Otro que fue muy llamativo tuvo lugar el pasado verano, cuando dos jóvenes argelinos empezaron a lanzar botellas del Árbol de la Sidra a los paseantes. Estuvieron implicados también en peleas y robos.