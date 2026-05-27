Moriyón, ante la llegada del Museo del Prado a Tabacalera: "Gijón estará a la altura"

La llegada del Museo del Prado a Gijón ha sido recibida con los brazos abiertos desde la Casa Consistorial tras desvelarse que el nuevo proyecto “Ventanas al Prado” del gran museo español, una iniciativa expositiva que lleva el arte clásico de su colección "a un diálogo con el patrimonio arquitectónico e industrial", se ha decantado como punto de partida por Tabacalera. "El Museo del Prado es el museo de museos, la pinacoteca más importante del mundo. Que de todas las ciudades posibles hayan pensado en Gijón para poner en marcha su nuevo proyecto supone un punto de inflexión para esta ciudad y para Asturias y abre para Tabacalera un espacio único de colaboración", celebra Carmen Moriyón.

La propia regidora, en su entrevista con LA NUEVA ESPAÑA este mes, ya apuntaba a una relación cercana entre Gijón y el museo nacional. “El director de conservación del Museo del Prado (Alfonso Palacio) dice que es la infraestructura cultural más importante que se está desarrollando en Asturias”, decía Moriyón, que explicaba ver ese gesto del Prado "como una mano tendida" que, ahora, se concreta.

A través de sus redes sociales, la Alcaldesa quiso hacer público este miércoles su "agradecimiento al Museo y a sus responsables". "Gijón estará a la altura", enfatizó Moriyón, que en el proyecto de Tabacalera y la cultura como motor para la ciudad tiene depositados sus esfuerzos en lo que va de mandato.

El Museo del Prado, por su parte, también ha puesto en valor la mano tendida del gobierno local para este novedoso proyecto que supondrá el desembarco en Asturias del gran museo español. Desde el centro expositivo señalan que existe una "estrecha relación" con el Ayuntamiento de Gijón. Además, destacan que la propuesta se ha podido llevar adelante gracias a una propuesta elaborada por el estudio La Rectoral, y que la misma "será desvelada una vez completada su instalación el próximo mes de octubre".

Gijón trabaja para avanzar en el futuro de la antigua fábrica de tabacos de Cimavillas. Este mes de mayo arrancó una nueva fase de obras y el calendario de trabajos permitirá que dos equipos de operarios avancen a la vez en la reforma del actual edificio histórico y en la edificación de los dos inmuebles de nueva construcción.

El centro de artes tendrá una nueva entrada por la calle Sebastián Miranda a la zona ampliada y sus accesos principales serán por las calles María Bandujo y por Emilio Muñiz "El Negro". En su planta baja acogerá el Museo de Gijón, con sus restos arqueológicos, y en altura tendrá liberadas dos plantas expositivas para grandes muestras temporales.