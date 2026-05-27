El Museo del Prado llevará su arte a Gijón con el estreno de un nuevo proyecto en Tabacalera

El Museo Nacional del Prado inaugurará en Gijón, en el edificio de Tabacalera, su nuevo proyecto “Ventanas al Prado”, una iniciativa expositiva que lleva el arte clásico de su colección "a un diálogo con el patrimonio arquitectónico e industrial". Señalan desde el Prado que "Gijón ha sido la ciudad escogida por la institución para este primer desarrollo" del proyecto y que la elección de Tabacalera como escenario expositivo permitirá que la vieja fábrica de tabacos "ofrecerá con este proyecto su mejor cara como anticipo de su conversión en centro de arte abierto a todos los ciudadanos". El anuncio llega pocas semanas después del inicio de la gran obra que convertirá el inmueble en un gran centro de arte.

Carmen Moriyón, en su entrevista con LA NUEVA ESPAÑA este mes, ya apuntaba a una relación cercana entre Gijón y el museo nacional. “El director de conservación del Museo del Prado (Alfonso Palacio) dice que es la infraestructura cultural más importante que se está desarrollando en Asturias”, decía la Regidora, que explicaba ver ese gesto del Prado "como una mano tendida" que, ahora, se concreta.

De hecho, el Museo Nacional del Prado asegura que existe una "estrecha relación" con el Ayuntamiento de Gijón. También que la propuesta se ha podido llevar adelante gracias a una propuesta elaborada por el estudio La Rectoral, y que la misma "será desvelada una vez completada su instalación el próximo mes de octubre".

"Ventanas al Prado", en esencia, usará Tabacalera como lienzo para exponer y proyectar piezas artísticas. Explica el Prado: "Diferentes réplicas de obras maestras tomarán una nueva dimensión al ser instaladas en un contexto deliberadamente ajeno a aquel para el que fueron creadas y serán una invitación para profundizar en el conocimiento de la pintura, los artistas e incluso de los protagonistas de las obras". Y añade: "El proyecto tendrá un carácter integral y se extenderá a todos los vanos y ventanas del edificio, transformando el espacio en un escenario que refuerza el diálogo entre las obras y su nuevo entorno".

La reforma de Tabacalera

La nueva iniciativa se acompañará de "un amplio programa de actividades" del Prado en colaboración con centros educativos para dar mejor a conocer el patrimonio del museo. "La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo impulsada con éxito por diversas instituciones culturales, orientada a activar espacios de carácter industrial mediante la incorporación de propuestas artísticas", completan desde el museo nacional.

Mientras, las obras del futuro Centro de Arte Tabacalera sigue en marcha. Comenzaron este mes y el calendario de trabajos permitirá que dos equipos de operarios avancen a la vez en la reforma del actual edificio histórico y en la edificación de los dos inmuebles de nueva construcción. El centro de artes tendrá una nueva entrada por Sebastián Miranda a la zona ampliada y sus accesos principales serán por María Bandujo y por Emilio Muñiz "El Negro". En su planta baja acogerá el Museo de Gijón, con sus restos arqueológicos, y en altura tendrá liberadas dos plantas expositivas para grandes muestras temporales.