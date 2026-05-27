Una nueva fábrica de antenas satelitales llega a Gijón para impulsar la industria aeroespacial en Asturias: la empresa invertirá 1,5 millones

Northern Waves, la empresa especializada en el diseño y fabricación de antenas y componentes avanzados de radiofrecuencia, regresará a Gijón con una inversión de 1,5 millones destinados a maquinaria y a la adecuación de una nueva nave en Porceyo. Será allí donde cuenten con una nueva planta industrial que estará operativa este verano y cuya producción inicial será de 5.000 antenas anuales, una cifra que la firma prevé incrementar progresivamente hasta alcanzar las 12.000 y las 15.000 unidades por año en aproximadamente 24 meses.

"Su llegada es una buena noticia para Asturias no solo por la inversión, sino por lo que representa a nivel de industria tecnológica, fabricación avanzada, internacionalización y retorno de talento", expresó este miércoles el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la presentación del proyecto de implantación industrial en Gijón de Northern Waves.

Esta empresa, que fue impulsada hace tres años y medio por el asturiano Pepe Rico, nació en Suecia y opera actualmente de forma integrada entre Suecia y España. La decisión de trasladar progresivamente actividad industrial a Asturias forma parte de su estrategia de crecimiento y consolidación tecnológica, tal y como indicaron en la presentación. Durante la cita explicaron que el proyecto prevé la instalación de cuatro nuevas máquinas de fabricación aditiva metálica, que se suman a otra ya existente. Además, hicieron hincapié en que durante el próximo año se incorporarán otras cuatro máquinas adicionales para ampliar la capacidad productiva de la fábrica gijonesa.

Cinco nuevos profesionales

La compañía centra sus tareas en el desarrollo de soluciones de comunicaciones y radiofrecuencia para sistemas de alta frecuencia. Sus productos tienen aplicaciones en antenas satelitales, terminales conectados a satélites, radares de alta potencia, sistemas de automoción, estaciones base de telefonía móvil e infraestructuras de comunicaciones 5G y 6G.

Northern Waves cuenta con once trabajadores entre Suecia y España y ya ha incorporado cinco perfiles vinculados a su implantación en Asturias. Estos profesionales son dos técnicos para la fábrica, dos ingenieros de radiofrecuencia y un director de producción. A partir de septiembre se sumará también un investigador industrial.

El consejero de Industria resaltó que el proyecto de Northern Waves "encaja plenamente con la política del Principado de atraer inversiones capaces de generar valor añadido, actividad industrial de futuro y de reforzar sectores en los que Asturias quiere ganar posición, como el aeroespacial”. Borja Sánchez reivindicó "la apuesta del Gobierno del Principado por avanzar en la idea de crear en Asturias un polo de la industria aeroespacial que sea competitivo en el mercado nacional e internacional”. En ese sentido, manifestó que una de las líneas en las que trabaja el gobierno regional es la compra pública precomercial con un proyecto clave que gira en torno al desarrollo de nanosatélites y un banco de ensayos para motores de cohete.

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En la presentación del proyecto también estuvieron los responsables de la firma, Pepe Rico (CEO), Sara Fernández (directora financiera) y Guillermo Menéndez (director de producto), y el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González. El encuentro tuvo lugar en el edificio As5hub, donde el Principado cuenta con el laboratorio abierto en tecnología 5G.