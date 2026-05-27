El PP lleva a la Junta la bronca del gobierno gijonés contra Zapico por la política de vivienda y la retirada del Simancas

"Respeto al gobierno de Gijón como respeto a los otros 77 gobiernos municipales de nuestra comunidad y como respeto y velo por el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Me da igual hablar de vivienda que de memoria democrática". Así contestaba el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, al "¿Por qué no respeta al gobierno de Gijón?" que como pregunta urgente le había presentado el diptado popular, y presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz.

Y así se trasladaba al parlamento asturiano el enfrentamiento que desde hace tiempo tienen el gobierno local de Foro y PP y la consejería que controla el único miembro de IU en el gobierno regional compartido con el PSOE y que incluye acusaciones mutuas de deslealtad institucional. Los últimos capítulos de esta bronca tienen que ver con las decisiones de la consejería de Zapico de declarar zonas residenciales tensionadas los barrios de Cimavilla y La Arena y de ordenar la retirada del monumento al Simancas de la fachada del colegio de la Inmacula. El gobierno municipal está en contra de ambas decisiones

Para el líder de los populares gijoneses no solo es evidente que Zapico no respeta al gobierno de Gijón. También que el consejero, "se ha erigido en líder de la oposición municipal y utiliza a los gijoneses como coartada en su campaña electoral. Actua como ente de bloqueo de proyectos estratégicos de Gijón y para agitar socialmente a la ciudad con sus proyectos sectarios que no buscan la concordia sino la división".

Ruiz: "Bloquea proyectos estratégicos de Gijón"

Sobre la retirada del monumento al Simancas, Ruiz acusó a Zapico de "querer meter la piqueta en el colegio de La Inmaculada, descartar la resignificación que le ofrece la Compañía de Jesús y no querer escuchar al gobierno de la ciudad cuando le dice que esa obra está catalogada". Y al hablar de vivienda, el popular reprochó al consejero "su guerra con la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) a la que da menos ayudas que a la de Avilés", su "ataque" al proyecto Gijón confía alquilando, que haya convertido el Plan Llave en "el foco de sus obsesiones pero es un plan que va a generar vivienda pública que quedará dentro de Emvisa ¿Vale si lo hace su consejería pero no una concejalía del PP" y que declarara zonas tensionadas contra el criterio del gobierno local". Un concejal del PP está al frente de la concejalía de Vivienda del gobierno gijonés.

Remató Ruiz su intervención con un "está entrando en campaña y utiliza su consejería para convertir Gijón en campo de batalla electoral" dedicado a Zapico.

Ovidio Zapico, en el parlamento asturiano. / Lne

El consejero centró en las políticas de vivienda su réplica. "La realidad es que en Gijón se ha constatado un fracaso total y absoluto de las políticas de vivienda que la derecha defiende. El Plan Llave ha sido un fiasco y los resultados del Gijón confía alquilando son paupérrimos", contestó el líder de IU que aprovechó para lanzar una puya a los populares al ironizar con que "tardé en saber que vivienda la llevaban ustedes. Revisen ese pacto porque más bien parece estar bajo la batuta de Foro".

Zapico: "Cumplí lo que me pidió el Pleno en zonas tensionadas"

Zapico ejemplicó la lealtad de sus actuaciones sobre Gijón con el proceso de declaración de zonas tensionadas. "Si hoy Cimavilla y La Arena son zonas tensionadas es por que a mi mesa llegó un acuerdo plenario, con la abstención de Foro y PP, solicitándolo. Solo cumplí lo que el Pleno de Gijón me pidió. Luego se enteraron de lo que significaban las zonas tensionadas y llegaron los lloros, los llantos y las rectificaciones. Y se lo dije, no me mareen ustedes", concretó el líder de IU para quien fue el gobierno de Gijón quien no fue leal con la consejería.

"Del Plan Llave me entero por un teletipo, igual que su edil de Vivienda y cuando nosotros sacamos el Alquilámoste, ustedes sacan el Gijón confía alquilando. Así que diálogo, lealtad, cooperación y coordinación entre administraciones para dar respuesta al mayor reto que tenemos", remató Zapico en el plenario de la Junta General.