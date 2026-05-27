Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El PSOE de Gijón advierte de "la inseguridad" en las playas urbanas: "Existe falta de planificación"

"La improvisación del gobierno local en la puesta a punto de los arenales está generando riesgos", critica el edil José Ramón Tuero

Socorristas en la playa de San Lorenzo.

Socorristas en la playa de San Lorenzo. / N. P.

Nico Martínez

El PSOE de Gijón criticó este miércoles "la inseguridad" de las playas urbanas, haciendo hincapié en que la falta de torretas de Salvamento "amenaza la seguridad de los bañistas durante toda la temporada". De esa forma se pronunció el edil José Ramón Tuero, quien señaló que "la improvisación del gobierno local en la puesta a punto de las playas urbanas está generando riesgos para las personas usuarias".

El concejal socialista lamentó que el gobierno municipal no tenga listos todos los recursos necesarios para tener acondicionados los arenales. "Han esperado hasta finales de marzo para empezar a licitar contratos imprescindibles para el acondicionamiento y la seguridad de los arenales gijoneses. Van tarde y el mayor perjuicio que genera esta inacción es para los gijoneses y gijonesas", desarrolló Tuero.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

José Ramón Tuero puso el foco en que "esta falta de planificación se evidencia con el resultado del contrato de las nuevas torretas de salvamento, que ha quedado desierto". "Dejan al servicio de Salvamento sin recursos básicos para hacer su trabajo", aseveró.

Noticias relacionadas

Más allá de esa cuestión, incidió Tuero en que los contratos para el montaje y desmontaje de las duchas y el de las canalizaciones de agua para todas las playas también quedó desierto. Asimismo, resaltó que "la falta de planificación y de coordinación afecta también a la limpieza de los arenales".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
  2. Los socorristas de Gijón rescatan a varios jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo
  3. Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
  4. El Ayuntamiento defiende los trámites de las fiestas de prao, tras la cancelación de las de Montevil: 'No es cierto que se hayan introducido requisitos nuevos
  5. Dos heridos, uno con pronóstico reservado, tras un brutal accidente en Gijón
  6. Espectacular persecución por Gijón: roba una furgoneta, se da a la fuga, la Policía Local embiste contra él para detenerlo y da positivo en drogas
  7. La nueva actividad en Gijón para los amantes de la sidra: una pumarada de 40.000 hectáreas que abre al público
  8. El barrio gijonés de Montevil cancela sus fiestas vecinales: 'Tomamos esta decisión por las nuevas normativas y requisitos

El PSOE de Gijón advierte de "la inseguridad" en las playas urbanas: "Existe falta de planificación"

El PSOE de Gijón advierte de "la inseguridad" en las playas urbanas: "Existe falta de planificación"

Una nueva fábrica de antenas satelitales llega a Gijón para impulsar la industria aeroespacial en Asturias: la empresa invertirá 1,5 millones

Una nueva fábrica de antenas satelitales llega a Gijón para impulsar la industria aeroespacial en Asturias: la empresa invertirá 1,5 millones

Una oblea de cebolla con trucha de Picos de Europa, kimchi y salsa de pitu y sidra: la receta ganadora del mejor pincho que se puede comer en Gijón

Un innovador "escape room" itinerante llega a Gijón

Un innovador "escape room" itinerante llega a Gijón

El teatro Jovellanos de Gijón ofrecerá casi 70 citas en el segundo semestre del año: "Contamos con un amplio abanico de espectáculos"

El teatro Jovellanos de Gijón ofrecerá casi 70 citas en el segundo semestre del año: "Contamos con un amplio abanico de espectáculos"

Marcos Morán, chef de Casa Gerardo, recibe el premio de los Rotarios de Gijón: "Con los objetivos hay que tener cuidado porque en una de estas los logras y luego a ver qué haces con tu vida"

Marcos Morán, chef de Casa Gerardo, recibe el premio de los Rotarios de Gijón: "Con los objetivos hay que tener cuidado porque en una de estas los logras y luego a ver qué haces con tu vida"

“Es una cuestión política, no para favorecer a los gijoneses”, claman los vecinos ante la disputa entre Ayuntamiento y Principado por el retraso en la apertura del parking del Polígono

“Es una cuestión política, no para favorecer a los gijoneses”, claman los vecinos ante la disputa entre Ayuntamiento y Principado por el retraso en la apertura del parking del Polígono

Unánime impulso a la nueva convocatoria de ayudas al consumo de luz y gas: 420 euros por vivienda

Unánime impulso a la nueva convocatoria de ayudas al consumo de luz y gas: 420 euros por vivienda
Tracking Pixel Contents