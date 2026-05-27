El PSOE de Gijón advierte de "la inseguridad" en las playas urbanas: "Existe falta de planificación"

El PSOE de Gijón criticó este miércoles "la inseguridad" de las playas urbanas, haciendo hincapié en que la falta de torretas de Salvamento "amenaza la seguridad de los bañistas durante toda la temporada". De esa forma se pronunció el edil José Ramón Tuero, quien señaló que "la improvisación del gobierno local en la puesta a punto de las playas urbanas está generando riesgos para las personas usuarias".

El concejal socialista lamentó que el gobierno municipal no tenga listos todos los recursos necesarios para tener acondicionados los arenales. "Han esperado hasta finales de marzo para empezar a licitar contratos imprescindibles para el acondicionamiento y la seguridad de los arenales gijoneses. Van tarde y el mayor perjuicio que genera esta inacción es para los gijoneses y gijonesas", desarrolló Tuero.

José Ramón Tuero puso el foco en que "esta falta de planificación se evidencia con el resultado del contrato de las nuevas torretas de salvamento, que ha quedado desierto". "Dejan al servicio de Salvamento sin recursos básicos para hacer su trabajo", aseveró.

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Más allá de esa cuestión, incidió Tuero en que los contratos para el montaje y desmontaje de las duchas y el de las canalizaciones de agua para todas las playas también quedó desierto. Asimismo, resaltó que "la falta de planificación y de coordinación afecta también a la limpieza de los arenales".