El teatro Jovellanos de Gijón ofrecerá casi 70 citas en el segundo semestre del año: "Contamos con un amplio abanico de espectáculos"

Desde La Cubana hasta la gala “Gijón del Aria Mía”, pasando por festivales de piano y jazz. Estos son solo algunos de los atractivos que ofrece la segunda programación del segundo semestre en el teatro Jovellanos. "Estamos contentos. Contamos con un amplio abanico de espectáculos", expresó este miércoles el programador del teatro Jovellanos, Antonio Criado.

Criado fue el encargado de desgranar el repertorio que abarcará el coliseo gijonés de julio a diciembre. Uno de los platos fuertes llegará del 29 de julio al 9 de agosto con la compañía catalana “La Cubana”, que regresa a Gijón con el vodevil culinario “La cuisine de ma cousine (La cocina de mi prima)”.

El pistoletazo de salida llegará mucho antes, el sábado 11 de julio, con la gala “Gijón del Aria Mía III”, de la Orquesta Filarmónica del Norte de España. Será la primera vez que el evento gastronómico musical se celebre en el Jovellanos. El espectáculo arrancará a las 21.30 horas. En julio, además, los días 17 y 18 se representará "La pasión infinita", de José Troncoso, y el 25 "Mihura, el último comediógrafo", de Adrián Perea.

En agosto, el día 13 actuarán Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez con su obra “Inteligencia Artificial” y el 16 se desarrollará el estreno absoluto de “Caín y Abel”, una comedia apocalíptica de Pedro Durán, Hugo Manso y Xana del Mar.

Otra de las citas destacadas llegará el 31 de octubre con la representación de “Malquerida”, una obra de Natalia Menéndez basada en el clásico de Jacinto Benavente en cuyo reparto estará la reconocida Aitana Sánchez Gijón, entre otros.

A principios de diciembre, del día 3 al 8, será el turno de los artistas italianos que participan en el espectáculo de teatro acrobático que lleva por título “Titizé”. En ese mismo mes, los días 12 y 13 se podrá disfrutar de “La ópera de los tres centavos”, con Coque Malla encabezando el montaje.

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En cuanto al apartado musical, a lo largo de estos meses habrá actuaciones del “Ensemble 4.70” y actuaciones enmarcadas en el Festival Internacional de Piano de Gijón "Jesús González Alonso". No faltarán otros clásicos, como la gala de ballet o los festivales “Jazz Xixón” y “Los grandes del góspel”.