Unánime impulso a la nueva convocatoria de ayudas al consumo de luz y gas: 420 euros por vivienda

"En una ciudad como Gijón donde queremos que nadie se quede atrás, las administraciones deben apoyar a las familias más vulnerables con ayudas como esta". Así defendía el edil de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, la puesta en marcha de una nueva convocatoria de las ayudas energéticas con una partida de 1.180.000 euros, a la que los miembros de la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales dieron su aprobación por unanimidad.

Las ayudas de esta nueva convocatoria servirán, como ya explicó LA NUEVA ESPAÑA, para pagar facturas de luz, gas y otros combustibles emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado 2025 y que hagan referencia a la vivienda habitual. La cantidad máxima a pagar por vivienda será de 420 euros –como el año anterior– y la ayuda se abonará en un solo pago. La ayuda debe pedirla la persona de la unidad de convivencia que paga los gastos de energía de la vivienda. Entre los requisitos están que todas las personas de la unidad de convivencia estén empadronadas en Gijón y que la persona solicitante lleve empadronada más de un año.Esa exigencia desaparece para víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos y de explotación sexual, emigrantes retornados a Asturias y refugiados o apátridas.

En cuanto a las condiciones económicas se establece que, con datos de 2024, los ingresos brutos máximos mensuales no pasen de 1.260 euros para unidades de convivencia de uno o dos miembros; de 1.400 euros para tres y cuatro miembros y de 1.575 euros para cinco o más miembros. En ediciones anteriores fueron alrededor de tres mil las ayudas concedidas.

Nuevos convenios

También fueron aprobados por unanimidad los nuevos convenios con el Albergue Covadonga y Proyecto Hombre –con una dotación para este año de 1.265.400 y 183.000 euros, respectivamente– y la ampliación de ediciones y plazas para los campamentos urbanos dirigido a infancia y juventud con discapacidad y grandes necesidades de apoyo.