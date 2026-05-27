La Universidad Europea tiende la mando a la sanidad privada y concertada de Gijón para formar a sus alumnos

La Universidad Europea tiene ahora permiso y finca para abrir en Gijón, en terrenos de La Pecuaria, un centro adscrito a su campus de Madrid. La autorización del Principado al proyecto, aprobada el mes pasado, y la firma ante notario de la enajenación del terreno del Ayuntamiento que se oficializó este lunes permite al gigante educativo avanzar ya en firme en el desarrollo de su plan docente, centrado en las ciencias de la salud, y con el que buscará crear alianzas locales. De hecho, la empresa ya ha contactado con los cuatro hospitales al margen de la red pública: los concertados Cruz Roja y Jove y los privados Begoña y Ribera Covadonga. Y, si bien los involucrados señalan que es aún "pronto" para hablar de colaboraciones "en firme", sí parece haber por ahora "disposición" para negociar futuros convenios.

El primer centro sanitario local que habló de la posibilidad de establecer alianzas con la Europea fue el Hospital de Jove y en boca del presidente de su patronato, Fernando González Landa, que ya en octubre de 2024 señalaba en LA NUEVA ESPAÑA su esperanza para que el proyecto fructificase para poder trabajar en un posible convenio. Decía, de hecho, que el hospital, por entonces diseñando una ampliación hoy ya avanzada, recogía recursos como un auditorio para poder ser visto como un hospital universitario.

Otro recurso sanitario que también manifiesta su interés en el proyecto es el Begoña, hospital del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), cuyo responsable comercial, Armando Fernández, señala que su equipo está por ahora "dispuesto", al menos, a explorar la posibilidad de una colaboración. "El proyecto de la Europea es importante y parece que sigue adelante, así que valoraríamos algún tipo de colaboración. Todo lo que sea bueno para Asturias es bueno para nosotros", sostiene. Sí recalca, no obstante, que los avances del plan de la Europea siguen por ahora en una fase demasiado prematura como para "aterrizar" cualquier tipo de acuerdo en firme. "No sabemos, porque es pronto para saberlo, qué se requeriría por nuestra parte", razona Fernández, que en cualquier caso señala que el Igualatorio estudiará "cualquier tipo de propuesta colaborativa" que les hagan llegar desde la universidad privada. "Ya hemos realizado alguna actividad de cuestiones formativas y nos interesa", razona.

El otro hospital concertado, Cruz Roja, también está en la lista de la Europea para explorar posibles acuerdos, lo mismo que el Covadonga, desde hace ahora ya tiempo en manos de Ribera Salud, un grupo sanitario que ya tiene acuerdos con la Europea en otras ciudades del país, por ejemplo, en Canarias: allí el Hospital de Molina tiene desde 2020 un convenio de colaboración con la sede de la Europea en la ciudad para realizar prácticas externas curriculares. Ribera Salud, de hecho, ofertó este año 70 plazas de MIR (médicos residentes) y EIR (enfermeros residentes) en hospitales de su grupo.

Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Europea, señaló este lunes tras la firma ante notario en Gijón que el proyecto llega a la ciudad "con una vocación clara de colaboración con hospitales, centros de investigación y profesionales del sector", y destacó la idoneidad de la ubicación del futuro centro adscrito, en la ampliación del Parque Científico, por su cercanía con el resto de agentes de la Milla del Conocimiento. Manifestó también su voluntad de explorar vías de "colaboración con instituciones, hospitales, empresas y entidades sociales" de la ciudad.