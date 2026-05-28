Al banquillo un joven gijonés por mantener relaciones sexuales con una menor de 14 años
El procesado, de 21 años, era "plenamente consciente" de la edad de su víctima, señala el fiscal
A 11 años de cárcel asciende la petición de cárcel a la que se enfrenta un joven gijonés de 21 años por mantener relaciones sexuales con una menor de edad, de 14 años, durante varios días en agosto de 2023.
El procesado, que ya tiene una orden de alejamiento de su víctima, era “plenamente consciente” de la edad de la menor, según defiende el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación.
Los hechos, prosigue el mismo relato del fiscal, acentuaron el trastorno de control de las emociones y el consumo de tóxicos que padecía la menor con anterioridad.
A la pena de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años suma el Ministerio Público la petición de ocho años de libertad vigilada y doce años de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la menor y de comunicarse con ella por cualquier medio.
El juicio, celebrado este jueves en la sección octava de la Audiencia, quedó visto para sentencia.
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