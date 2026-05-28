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El ministro Bustinduy advierte en Gijón sobre el riesgo de una sociedad "cada vez más desigual e injusta"

El Ministro participó en la inauguración del XV Congreso Estatal y III Iberoamericano de Trabajo Social

Del Arco y Bustinduy, tercera y cuarto por la izquierda, con otros asistentes al Congreso.

Del Arco y Bustinduy, tercera y cuarto por la izquierda, con otros asistentes al Congreso. / Lne

Manuel Castro

Gijón

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sostenido este jueves en Gijón que fenómenos como los conflictos bélicos, la crisis climática o las políticas discriminatorias tienen consecuencias directas sobre la cohesión social y los sistemas de protección, y que "el riesgo al que conducen estas amenazas es uno solo: la cristalización de una sociedad cada vez más desigual e injusta". Bustinduy hizo estas consideraciones durante su participación en el XV Congreso Internacional y Estatal y III Iberoamericano de Trabajo Social, que se inauguró este jueves y se clausura el sábado. Se celebra en Laboral Ciudad de la Cultura con la participación de más de 1.250 profesionales trabajadores sociales de España y Latinoamérica.

Tras su advertencia, el ministro destacó que España haya apostado por la acogida y la integración, la paz y la solidaridad internacional, y el fortalecimiento de lo público y del estado de bienestar. Bustinduy también ha puesto en valor el papel esencial del trabajo social ante las amenazas y crisis globales actuales: "la labor de los y las trabajadoras sociales es esencial y un orgullo para este país y debemos estar, como sociedad, profundamente agradecidos por vuestro trabajo".

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Por su parte, la consejera de derechos sociales y bienestar social del Principado de Asturias, Marta del Arco, quiso resaltar la relevancia de este congreso ante retos relevantes de la sociedad, como el cambio climático y la irrupción de la inteligencia artificial. Así, del Arco señaló que "el lema de este congreso lo dice todo, ‘con mirada crítica y paso firme, más trabajo social ante las amenazas globales’. Mirada crítica y paso firme, dos virtudes que se necesitan juntas, que la crítica sin acción se convierte en lamento y la acción sin reflexión puede perderse en el camino. Vivimos tiempos en que exigen las dos cosas a la vez; hablamos de amenazas globales y lo son: el cambio climático que golpea con más fuerza a las comunidades más vulnerables y la inteligencia artificial que transforma el mercado de trabajo sin que nadie haya preguntado a quienes van a sufrir esta transformación, la desigualdad que crece en sociedades que se creían superadas, los sistemas de bienestar bajo una presión que no cesa. Amenzas reales, urgentes, que no admiten respuestas tibias".

Aliados

La consejera enfatizó la labor de los trabajadores sociales en Asturias, explicando que desde la Consejería son conscientes de que "los grandes planes" de la Administración "no valen nada si no llegan a las personas y sabiendo también que no podemos hacerlo solos; necesitamos a las y los profesionales del trabajo social como aliados imprescindibles".

El programa del congreso gira en torno a tres grandes ejes que conectan con los retos más urgentes de la actualidad. Ética y deontología profesional, ecofeminismo y la sostenibilidad de la vida y praxis profesional y desarrollo disciplinar.

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Durante el congreso se entregarán los XIV Premios Estatales de Trabajo Social en sus tres categorías: profesión, comunicación y organizaciones.

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