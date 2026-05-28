Las casetas de la playa de San Lorenzo serán aún más benéficas este verano: "Detrás de estos iconos de Gijón hay una importante causa solidaria"

Pese a que acumula tres décadas inmerso en la instalación y el mantenimiento de las casetas de la playa de San Lorenzo, Juan Varas afronta el verano que está a punto de arrancar con la certeza de que "van a ser unos meses de mucho trabajo". Varas es el responsable de Servicios Externos de la Cocina Económica, la entidad que este año se encargará de montar y cuidar todas las icónicas casetas del principal arenal gijonés después de que Manuel Díaz haya decidido jubilarse. "Todos los vecinos deben saber que detrás del 'photocall' hay mucho esfuerzo por parte de la Cocina y una causa solidaria y unos beneficios sociales muy importantes", señala Varas.

Las tareas para instalar las casetas, tumbonas y hamacas en San Lorenzo arrancarán este lunes en la escalera 13, donde colocarán 45 casetas. Las demás estarán en la 14, donde habrá 55, y en la número 7, que contará con 25. En total, Gijón disfrutará este verano de 125 casetas. El precio para alquilarlas hasta el 15 de septiembre será de 520 euros. "Hemos hecho una inversión importante en comprar casetas nuevas y en reparar las que ya teníamos", asegura Rafael Piñera, director de la Asociación Gijonesa de Caridad, responsable de la Cocina Económica.

Más allá de las casetas, la Cocina Económica ofrecerá en horario de 9.00 a 19.00 horas el servicio de alquiler de tumbonas a 4 euros y las hamacas, a un precio de dos euros. Durante todo el verano, habrá unos 25 voluntarios de la Cocina Económica que estarán colaborando en estas tareas para prestar un servicio eficaz a los bañistas entre las escaleras 7 y 14.

"Forman parte de las tradiciones"

Los responsables de la Asociación Gijonesa de Caridad destacan que "este es uno de los servicios externos más visibles de todos los que realizamos". Además, apuntan que aunque la mayoría de los que hacen uso de las casetas son gijoneses, también hay turistas que acostumbran a veranear en la ciudad y "siempre quieren alquilar sus casetas". "Es algo que ya forma parte de las tradiciones del verano en Gijón", subrayan.

Rafael Piñera pone el foco en que "el verano suele ser una temporada que se asocia a la festividad, a salir a la calle, a socializar... pero no podemos olvidarnos de que durante ese tiempo sigue habiendo personas que viven condiciones complicadas". Por lo tanto, el director de la Asociación Gijonesa de Caridad agradece a todos los vecinos y visitantes que hacen uso de las casetas, ya que esa aportación "resulta importante para muchas personas". "El 10% de nuestro presupuesto total depende de las actividades externas y en ese porcentaje tiene mucha relevancia el tema de las casetas", manifiesta Piñera.

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Más allá de las tareas de Juan Varas para adecuar las casetas, uno de los voluntarios que se ha encargado de arreglar cada desperfecto de las hamacas para la llegada del verano ha sido José María Castro Dávila, quien cumplirá el próximo mes de junio 56 años colaborando con la Cocina Económica. "Hemos llegado con tiempo suficiente para tenerlo todo listo y ya hemos juntado todo en el nuevo almacén para poder trasladarlas con facilidad a San Lorenzo a lo largo de la próxima semana", señala Varas, quien también se ocupará de transportar hasta el arenal la caseta que guardan durante todo el año en las instalaciones de la Cocina para enseñarla en las visitas que reciben de centros educativos. "Nos encantaría saber que todas las personas asocien con la Cocina Económica esas casetas tan características de la ciudad", completa Rafael Piñera.