Una cita con la historia naval en el Antiguo Instituto

El pasado, presente y futuro del Juan Sebastián de El Cano, el Buque Escuela de la Armada; la herencia del arquitecto naval francés Gautier y del sabio español Jorge Juan y la protección del patrimonio arqueológico subacuático fueron los temas que esta tarde se pudieron conocer en el Antiguo Instituto, de la mano de la Delegación en Asturias de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos. Fueron las de ayer "Tres miradas al pasado que navegan nuestro presente", según rezaba la convocatoria, concebida como una jornada técnica y divulgativa sobre la tradición naval española y la importancia de la preservación del patrimonio naval. Las lecciones magistrales fueron cosa de Javier Pamies Durá -Ingeniero Naval y Occeánico, Ghenova-, Rodrigo Pérez Fernández, doctor en Ingeniería Naval, Profesor en la ETSIN (UPM), y Saúl Dago González -Jefe de Operaciones de la Comandancia Naval de Gijón-