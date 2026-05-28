Corte de tráfico en la calle Menéndez Pelayo, de Gijón, por el vendaval del miércoles

La calle Menéndez Pelayo de Gijón sufrió un corte de tráfico este jueves, con motivo de los daños que causaron las fuertes rachas de viento que se sufrieron en la ciudad el pasado miércoles.

El vendaval afectó a una terraza interior en la zona, doblando la chapa de su cubierta, la cual acabó quedando sobre el tejado del edificio. Se originó así una situación de riesgo que motivó la intervención de la Policía Local y efectivos del Cuerpo de Bomberos.

Eso es lo que llevó a que este jueves se procediera a asegurar los materiales sueltos y otros elementos susceptibles de acabar cayendo a la vía pública. Los funcionarios se han encargado de revisar que se han adoptado las medidas oportunas.

Reparación

La reparación la deberá de acometer la comunidad de propietarios en la que se produjo este aparatoso incidente por las fuertes rachas de viento que acompañaron a las altas temperaturas del pasado miércoles. El incidente no causó daños personales.