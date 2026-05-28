Muchas más demanda que oferta: las escuelinas de Gijón vuelven a dejar a casi la mitad de los pequeños en lista de espera

Muchas más solicitudes que plazas, un año más. Ese es el saldo que dejan las listas provisionales de admitidos y de espera para matricularse en las escuelinas de Gijón, en un curso diferente a los anteriores, puesto que ya computan los centros de la red autonómica que se encuentran abiertos. Esta vez hubo un total de 1.179 expedientes. Descartando aquellos que han quedado fuera momentáneamente por errores pendientes de subsanación, los que han presentado la solicitud fuera de plazo o los que ya de mano han quedado excluidos por algún tipo de error, la cifra queda en 1.157 expedientes, de los cuales 511 son de alumnos admitidos y el resto, 646, quedan en lista de espera. En otras palabras, más de la mitad de las familias que han pedido una plaza en una escuelina de la ciudad, un 55,8%, deberán encontrar otra solución.

Estos datos pertenecen a los 14 centros de la red municipal más la escuelina Los Nuberinos, ubicada en el colegio Asturias. Este centro, perteneciente a la primera fase de la red autonómica del Principado, cuenta con tres aulas. Abrió en enero con 31 escolares y, a tenor de los datos, ya se queda pequeño. Según las fuentes consultadas, Los Nuberinos ha sido la escuelina con más solicitudes de la ciudad, con 123 peticiones. Sin embargo, solo ha podido dar cabida a 18 pequeños y ha tenido que dejar fuera al resto, es decir, a 105. Por cursos, hubo ocho admitidos en cero a un año, cinco en uno a dos años y cinco también en dos a tres años.

Mientras, en la red municipal, las escuelinas de Eusebio Miranda, en la calle Casimiro Velasco, Montevil y Viesques lideran las solicitudes por centro, superando el centenar de peticiones. Hubo 107, 106 y 102, respectivamente. Esas cifras hacen que Eusebio Miranda quede como el segundo centro de la ciudad con más lista de espera, con 68 peticiones, seguido de Viesques, con 66. Mientras, en Montevil parece que sí se ha podido absorber la demanda, puesto que es la escuelina de Gijón que cuenta con más admitidos, con 69.

En cuanto al resto de centros con más admitidos, la clasificación queda así: Raitanes (54), Eusebio Miranda (39), Pegoyinos (38), Nuevo Roces (37), La Serena (37), Viesques (36), Escolinos (35), Atalía (33), Contrueces (31), Nuevo Gijón (31), Playinos (18), Tremañes (18), Los Nuberinos (18) y Vega-La Camocha (17). Por lista de espera, la tabla queda de esta forma: Los Nuberinos (105), Eusebio Miranda (68), Viesques (66), Escolinos (59), Atalía (50), Nuevo Roces (49), La Serena (46), Raitanes (39), Montevil (37), Contrueces (29), Playinos (26), Vega-La Camocha (25), Pegoyinos (18), Nuevo Gijón (15) y Tremañes (14).

Estas cifras vienen a confirmar una tendencia que se repite en los últimos años: hay mucha más demanda que oferta. Así, por ejemplo, el curso pasado hubo 1.153 solicitudes y quedaron fuera 627 niños, es decir, el 55% de las solicitudes. Son números muy parecidos a los de este año, con la particularidad de que hace 365 días aún no se contaba con Los Nuberinos, por lo que la demanda estaba mucho más concentrada. Para tratar de resolver esta situación hay en marcha varios proyectos para tener más escuelinas en Gijón. En la avenida de El Llano está en marcha la construcción de un centro junto a las piscinas. Se trata del último que impulsa el Ayuntamiento.

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Además, el Principado cuenta con abrir otra escuelina en el colegio Montevil, que se llamará Los Rebusquinos, y con adjudicar dos más a finales de año para empezar a construirlas en 2027 en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya. Estas dos vienen a sustituir a la que había prevista en el colegio Los Campos, que se cayó por la reforma del centro. Todo eso, en el caso de que vaya según lo previsto, porque el Gobierno regional está teniendo problemas para encontrar personal educativo. Un problema que también se da en la red municipal, con quejas de las familias de Eusebio Miranda por la reducción de horarios. Una reducción que se solventará fichando más personal. Desde la concejalía de Educación se daba de plazo desde ayer hasta el próximo lunes para hacer cualquier alegación a las listas provisionales. Es el mismo plazo que da el Principado.