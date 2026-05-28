Gaitas, juegos tradicionales, animación mitológica, actuaciones musicales artesanía y gastronomía en la tercera edición de Xixón Folk

Música, bandas de gaitas, mercado tradicional, exhibiciones de oficios y de deporte rural, talleres artesanales participativos, juegos tradicionales y antiguos, espectáculos, animación mitológica, sesiones vermú, tardeos musicales, conciertos y gastronomía están entre las actividades que podrán disfrutar quienes acudan a la tercera edición de Xixón Folk, que se celebra entre el 5 y el 7 de junio en la explanada del Parque Fluvial de Viesques.

El evento está organizado por la Banda de Gaitas Saxum, con las colaboraciones de Fundación Gijón Rural, Caja Rural de Asturias y, especialmente, de Divertia, cuyo gerente, Fernando Losada señaló este lunes, durante la presentación del festival que tuvo lugar en el Ayuntamiento, que el viernes de la próxima semana "arranca el verano con Xixón Flok", cuya celebración en esas tempranas fechas de junio "nos sirve para estirar el verano por el inicio".

Losada también destacó que el evento, por su lugar de celebración, "nos aporta también actividad en la zona este de la ciudad, que hace que también descentralicemos las actividades que hacemos en el Ayuntamiento y no nos quedemos solo en los lugares céntricos de la ciudad".

Carmen Riesgo, integrante de la banda de gaitas Saxum, fue quien se encargó de desgranar el programa de un festival que será "punto de encuentro de la cultura tradicional asturiana durante tres días, en los que el Parque Fluvial de Viesques se llenará de gaitas, baile tradicional, artesanía y cultura asturiana".

Riesgo resaltó que uno de los momentos centrales del festival será el tercer encuentro de bandas de gaitas Saxum precedido de un desfile desde la calle Tapia de Casariego hasta el parque fluvial el sábado a las cinco y media de la tarde. En este encuentro participarán las bandas de gaitas de Castrillón, Villaviciosa, Conceyu de Langreo, Grupo Folclórico de Langreo y la banda de gaitas Saxum. El encuentro lo cerrará Eva Hevia.

La programación musical de este evento incluye, entre otras, la actuación de la banda Dixebra en la Noche Folk que se celebrará el sábado a partir de las 23.00 horas.

Pasacalles mitológico

La actividad en Xixón Folk arrancará el viernes a las cinco de la tarde y las actividades de ese día incluyen un espectáculo de títeres a las seis, un pasacalles mitológico a las siete desde la explanada del Parque Fluvial de Viesques hasta la rotonda de la calle Albert Einstein y vuelta, el pregón, a las ocho de la tarde a cago de Nerea Vázquez y media hora más tarde un taller de baile tradicional asturiano con el Grupu Folkóricu Trebeyu. A las 21.30 horas, Noche en Danza con Soi panderetera, Grupu Entongráficu L'Oriente-Llacín, Los del Prau Chanu y Pandereteres de Trebeyu.

El sábado las actividades se prolongarán desde las once de la mañana hasta el remate con la Noche Folk doce horas después. El domingo, el festival comenzará a la misma hora, pero el último concierto está programado para las siete de la tarde, a cargo de Rollu Folk. Unas horas antes, a las seis, habrá una exhibición de deportes tradicionales asturianos.

Tiro con gomero

Entre los talleres en los que se podrán inscribir los visitantes en el propio recinto, en esta edición se incluye primera vez, de tiro con gomero de la mano de campeones en esta especialidad. Se suma a los talleres de instrumentos tradicionales, cerámica, cuero, lana y fieltro, cestos, bonsáis, sidra dulce, pirograbado, carvado y estampación, joyería, huevos pintos, cantería, instrumentos tradicionales y marionetas.

Las exhibiciones de oficios, con artesanos mostrando como trabajan incluyen forja, talla en madera, soplado de vidrio, tejido en telar, apicultura, tejido de ligas y elaboración de mantequilla

Entre las actividades de animación se incluyen seres mitológicos que deambularán por la zona del mercado artesanal, que contarán con cincuenta puestos de artesanía. El festival también cuenta con zona de restauración y gastronómica, en la que se incluirán opciones sin gluten.

"Más que un festival, es un lugar de encuentro entre generaciones, artistas, músicos, artesanos y público, donde la tradición se vive, se toca, se comparte y se disfruta", afirmó Carmen Riesgo, quien resalta el "carácter abierto y comunitario del festival, una celebración de la cultura asturiana en un entorno abierto como es el Parque Fluvial de Viesques".