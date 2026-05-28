Gijón cierra sus cuentas de 2025: estas son las grandes cifras de la acción municipal

Al tiempo que se dan los primeros pasos para la elaboración del presupuesto municipal de 2027 –el último del mandato– y se incorporan modificaciones al vigente de 2026, la concejalía de Hacienda presentó a los grupos políticos en la comisión especial de cuentas la cuenta general correspondiente a 2025 como paso previo a su presentación en el Pleno. Se finiquita así el ejercicio presupuestario del año pasado que dejó un resultado positivo de 33,5 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales que supera levemente los 43,4 millones. Cifras que se complementan con el cumplimiento de las obligadas reglas fiscales.

La memoria de la cuenta general deja otras cifras para la reflexión. Por ejemplo, los 83,9 millones del saldo del patrimonio publico del suelo o las 15.144 facturas registradas a lo largo del año. En contratación administrativa se han sumado 62,3 millones de euros. El año 2025 el grueso de la contratación estuvo en los servicios y no las obras con 41 millones frente a 14,5.

Otro elemento que se incluye al complejo y amplio listado de documentos que conforman la cuenta general de 2025 es una serie de informes que buscan fijar el coste real de cada servicio. Así, en este 2025 se ha definido por primera vez en el Ayuntamiento de Gijón un sistema de contabilidad analítica identificando dentro de la organización los principales centros de actividad y actividades finales realizadas en cada uno de ellos. Ya desde 2013 se venía trabajando en ello a través de su implantación en los organismos autónomos: el Patronato Deportivo y las fundaciones de Servicios Sociales y Cultura.

Los mayores gastos

La contabilidad analítica se desarrolla a través de procesos automáticos de imputación de costes basados en reglas de asignación previamente establecidas. Todo ello a través del módulo informático que da soporte en GEMA, aplicación contable del Ayuntamiento de Gijón.

Las grandes cifras de costes del Ayuntamiento son, por este orden, personal con 64,8 millones, adquisición de bienes y servicios con 25,3 millones y servicios exteriores con 15,9 millones. Por centros de costes destacan Promoción Cultural con 29, 6 millones, Infraestructuras con 27, 7 millones, Policía Local con 22, 1 millones, Movilidad con 18,4 millones, Instalaciones deportivas con 16,1 millones, Parques y Jardines con 14,8 millones y Servicios Sociales con 14,4 millones