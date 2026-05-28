Hablan las camareras de Gijón que han sufrido los escupitajos y amenazas por parte de un joven: "Llegué a temer por mi vida"

Pronunciando insultos "muy desagradables", empujando, lanzando amenazas por doquier e incluso escupiendo a trabajadoras y clientas. De esa forma actuó este miércoles en la cafetería Donato's un joven que, según los hosteleros del entorno de la plaza de Europa, ha generado una sensación de hartazgo en las últimas semanas entre los vecinos y trabajadores de una zona en la que ya hay carteles advirtiendo de la situación. Las afectadas del episodio más reciente fueron la camarera Diana Betancourt y una clienta sobre las que derramó un vaso de café tras insultarlas, amenazarlas y escupirles en la cara. "Es horrible tener que vivir esto", lamentó ayer Betancourt, quien confirmó que denunciará lo ocurrido.

Los hechos de este miércoles tuvieron lugar en el bar Donato's en torno a las seis de la tarde. Fue entonces cuando el varón, "muy corpulento y de origen africano" según las víctimas, entró al local pidiendo dinero de forma insistente a todos los clientes "como suele hacer desde hace meses". Una clienta le pagó un café y otro le dio un euro para comida, pero el hombre indicó que quería un cruasán, exigiendo que se lo invitaran también. Al dirigirse a una mujer, esta le respondió que dejara de acosar a los vecinos y el agresor le lanzó un escupitajo. Después la insultó, la acusó de racista, la empujó y la amenazó, explicó Betancourt, una venezolana que acumula tres años trabajando en Gijón.

Esta camarera intervino para que el varón se marchara, pero también recibió escupitajos, amenazas e insultos. Ya en la calle, el hombre les lanzó el café que previamente le habían regalado. Al recibir el aviso, la Policía los separó y muchos vecinos expresaron su hartazgo. "Sufrimos intimidaciones, coacciones, comportamientos agresivos y sensación constante de inseguridad", remarcaron, antes de criticar que "el agresor quedó inmediatamente libre en la calle sin ninguna consecuencia real ni inmediata".

"Sensación constante de inseguridad"

Precisamente, Diana Betancourt comentó ayer que "cuando salgo por la noche de trabajar llego a temer por mi vida cuando paso por la plaza de Europa y me lo encuentro ahí reunido con un grupo con el que suele estar". "Se ponen más agresivos con las mujeres y hemos llegado a verle armado con navajas. Ojalá hagan algo para que esto se arregle", completó Betancourt.

Dos semanas antes de lo ocurrido en el bar Donato's se produjo el primer ataque de este joven a Ana Ledesma, una camarera de la cafetería Al Peso del Mercado del Sur. "Es una persona que solía estar en el parque y que venía a pedir hasta que un día empezó a acosar a la gente mayor. Le pedimos que se marchara, empezó a darnos voces y a los cinco minutos me levantó la mano y me escupió", desarrolló Ledesma, quien volvió a sufrir unos hechos similares hace una semana. "Decidí denunciarle por segunda vez y ahora tengo un juicio con él dentro de un mes. Desde hoy (por este jueves) tiene una orden de alejamiento de 300 metros, así que no debería aparecer por esta zona", aseveró Ledesma.

Respecto a la respuesta de los cuerpos de seguridad, esta camarera dejó claro que "las patrullas me han ayudado en todo momento y han actuado como han podido, pero es necesario que las leyes cambien para que no queden en libertad de inmediato".

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Al margen de estos ataques en cafeterías de la plaza de Europa, otros gijoneses también resaltaron este jueves que han sufrido situaciones de este tipo en las inmediaciones de la estación de autobuses. Un claro ejemplo de ello le ocurrió a Miguel García, quien se bajó de su coche para dejar a su hijo en casa y al regresar se encontró con que le habían abierto el vehículo para robarle el teléfono. "Tras hablar con la Policía nos aseguraron que era una persona reincidente. Tiene que haber leyes más duras, no puede ser que ocurra esto", zanjó García.