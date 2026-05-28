Insultos, amenazas, escupitajos... el hartazgo de los vecinos del centro de Gijón por la inseguridad en el entorno de la plaza de Europa

"Cualquier divulgación de la inseguridad a la que está llegando Gijón, algo inédito hace pocos años, es bien recibida". Esta es la reflexión de un vecino de la zona centro que hace solo unos días tuvo un conflicto en el entorno de la plaza de Europa. A los 30 segundos de bajar al niño del coche frente a su casa, ya cerca de la estación de autobuses, les abrieron el coche y robaron, intimidando además a la persona que vio la situación y salió detrás de él. Recientemente, un nuevo conflicto tuvo como víctima a una clienta en un bar de la calle Donato Argüelles, donde un individuo la insultó, amenazó, empujó y escupió.

El hartazgo de los vecinos de la zona ha motivado que esta mañana varias calles del entorno amaneciesen llenas con carteles denunciando la situación. "Los vecinos estamos cansado de perder la tranquilidad del barrio", señalan en el comunicado, donde, además, afean que, a pesar de alertar a la Policía de lo ocurrido, no pasó nada. "La conclusión fue la de siempre: denuncias ,posibles multas leves y ninguna consecuencia real ni inmediata. El agresor quedó inmediatamente libre en la calle", denuncian.

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El problema está en la inseguridad. La joven afectada por el conflicto en la cafetería tuvo que ser auxiliada por vecinos para atravesar el parque, puesto que el agresor seguía por la zona en compañía de otros individuos. "Quien da miedo sigue haciendo su vida normal, y quien se enfrenta a los abusos terminan teniendo miedo de cruzárselo", lamentan en el comunicado.