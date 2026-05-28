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El laboratorio de ideas para la economía azul en Gijón celebra una nueva reunión: "Queremos aprovechar todas las oportunidades"

El equipo redactor del plan de Naval Azul presentó los avances del proyecto urbanístico

Participantes en la reunión de este jueves.

Participantes en la reunión de este jueves. / LNE

Nico Martínez

La Escuela Superior de Marina Civil acogió este jueves un nuevo encuentro del llamado Think Tank de Economía Azul de Gijón, un laboratorio de ideas que ha impulsado el gobierno local para potenciar la presencia del sector en la ciudad. La reunión giró en torno a las políticas europeas vinculadas a la economía azul y el avance del desarrollo urbanístico de Naval Azul.

Durante el encuentro, el equipo redactor del plan de Naval Azul presentó los avances del proyecto urbanístico, que entra en una nueva fase tras la reciente aprobación ambiental. A lo largo de la sesión se recogieron propuestas y sugerencias de empresas, entidades e instituciones vinculadas a la economía azul para incorporarlas al diseño final del espacio.

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Asimismo, la reunión sirvió para compartir las principales conclusiones de los Ocean Days celebrados recientemente en Bruselas, donde se abordó el impulso que la Unión Europea quiere dar, a través del Pacto Europeo de los Océanos, a políticas vinculadas al mar desde una perspectiva transversal.

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En ese sentido, la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, incidió en que "Europa está marcando claramente el camino y Gijón quiere estar preparado para aprovechar todas las oportunidades que ofrece la economía azul como motor de desarrollo, innovación y empleo".

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