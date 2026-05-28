La necesidad de más plazas y el efecto llamada de la gratuidad: los argumentos del edil de Educación sobre las grandes listas de espera en las escuelinas de Gijón

El efecto llamada generado por la gratuidad en el acceso a las escuelas infantiles es uno de los argumentos con los que el edil de Educación, el popular Jorge Pañeda, justifica que un año más el proceso de inscripción en las escuelinas de Gijón –tanto en las 14 de la red aún municipal como en la primera en la ciudad de la red autonómica– haya dejado fuera la mayor parte de las peticiones. En concreto, este año se han quedado en lista de espera 646 peticiones, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. Un 56% del total. Pañeda habla de los efectos de la gratuidad pero también de la escasez de plazas. Aunque en este caso deriva la búsqeuda de la solución al gobierno del Principado.

Un Principado que, a través de la consejería de Educación, recuerda que tiene en fase de estudio la integración en la red de Les Escuelines de los centros de 0 a 3 años del Ayuntamiento de Gijón al tiempo que está a punto de concluir el proceso para la apertura de una escuelina en Montevil y trabaja para que en 2027 abrán las vinculadas a los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya. Por ahora, la red autonómica solo tiene en Gijón la escuelina de Los Nuberinos –en el colegio Asturias– en la que han quedado 105 solicitudes en lista de espera frente a 18 admitidos. El centro que más bebés ha dejado fuera. Por encima de la municipal Eusebio Miranda con 39 admitidos y 68 peticiones a la espera. Las listas de admitidos y rechazados son por ahora provisionales.

“Está demanda tan elevada y que cientos de familias quedan en lista de espera refleja la necesidad real de este servicio para la conciliación. Pero hay un elemento clave que no se puede ignorar: la extensión de la gratuidad en esta etapa educativa ha generado un claro efecto llamada, incrementando de forma muy notable las solicitudes y tensionando todavía más unas plazas que ya eran limitadas. Esto explica en buena medida el volumen de demanda que estamos viendo este curso", explicó el edil de Educación del gobierno municipal gijonés.

Jorge Pañeda, concejal de Educación. / Marcos León

En este contexto, Pañeda quiso dejar claro que el Ayuntamiento no tiene la potestad para ampliar el número de plazas de sus escuelas infantiles. "Ni depende de una decisión unilateral ni puede incrementarse de manera arbitraria. La disponibilidad de plazas responde a una planificación conjunta entre el Ayuntamiento de Gijón y la Consejería de Educación del Principado de Asturias, siempre dentro de los límites que marca la normativa autonómica de ratios por aula", concretó Pañeda que, en base a esa situación, considera "aún más urgente seguir ampliando la red de escuelinas en la ciudad".

Una ampliación a la que junto a los tres proyectos ya en marcha desde la red autonómica, se sumará la puesta en servicio de la escuela infantil que se está construyendo en El Llano. La última obra impulsada de manera directa por el Ayuntamiento pero cuya gestión ya asumirá el Principado integrándola en Les Escuelines como hará con todas los centros de 0 a 3 años ahora municipales.