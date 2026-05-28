El nuevo aparcamiento de Gijón, con 486 plazas operativas, ya tiene fecha de apertura (y es muy pronto)

La próxima semana es la fecha fijada en el calendario tanto por el Ayuntamiento de Gijón como por el Principado de Asturias para que entren en servicio las casi 500 plazas del reformulado aparcamiento de la avenida de Portugal. Y lo harán en las condiciones pactadas en su momento con los vecinos del Polígono: gratuidad, limitaciones de acceso a vehículos de gran tamaño y sistemas de control policial y limpiezas mensuales para evitar que algún vehículo se quede indefinidamente en la plaza.

Sobre un espacio que ya se usaba como aparcamiento en el barrio, y utilizando como vía de financiación fondos europeos, el Principado ejecutó un aparcamiento de dos plantas concebido como disuasorio de cara a dar servicio a los usuarios de la futura estación intermodal que se va a construir en las proximidades. El coste de esa obra, que se dio por finiquitada el pasado día 12, ha superado los 4,5 millones. El dinero lo puso Europe, la obra la hizo el Principado de Asturias pero la gestión le corresponde al Ayuntamiento de Gijón. Y esa proceso de trasvase de la instalación de una autoridad a otra se está en estos momentos con la previsión de que todo quede solucionado, salvo imprevistos de última hora, la primera semana de junio.

Así, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias está a punto de cerrar con el Ayuntamiento el proceso de entrega efectiva del aparcamiento. La resolución de entrega por parte del Principado se hará una vez recibido el informe justificativo sobre el modelo de gestión planteado por el Ayuntamiento. Desde la Casa Consistorial gijonesa ya se ha enviado el documento que da respuesta a una serie de dudas planteadas desde la consejería respecto a un primer informe. Parece que todo está encarrilado y que quedarán atrás los enfrentamientos entre gobierno local y consejería por este aparcamiento.

Servicio de bus y limpiezas mensuales

Para impulsar el carácter disuasorio del aparcamiento y favorecer que los conductores dejen allí sus vehículos evitando su entrada en el casco urbano, el Ayuntamiento de Gijón ya puso en marcha a través de Emtusa una reordenación de la línea 18 del bus municipal para dar servicio a esa zona. En cuanto al aparcamiento, el compromiso con los vecinos del Polígono es que por ahora –el cambio de modelo puede llegar cuando esté operativa la intermodal–el acceso sea gratuito. Además, habrá controles policiales y Emulsa se encargará de hacer una limpieza cada primer miércoles de mes con el objetivo de que ambas actuaciones ejerzan como elementos que fuercen la rotación en las plazas.

El edil de Tráfico, Pelayo Barcia, volvía a defender ayer este sistema de gestión entendiendo que, en las actuales condiciones, cobrar por el acceso a un aparcamiento en una zona que no es de tránsito ni tiene actividad comercial o empresarial dejaría el aparcamiento vacío y se convertiría en un problema para los residentes.

El nuevo aparcamiento ocupa 7.300 metros cuadrados y cuenta, además de con esas 486 plazas de estacionamiento repartidas en dos plantas, con seis patios interiores ajardinados. En el exterior, junto a la avenida de Portugal, se ha añadido una zona verde de uso público que sirve como separador con los edificios colindantes.