Prohibido patinetes: Gijón cierra su centro urbano al paso de los vehículos de movilidad personal

Gijón cerrará gran parte de su zona centro a los patinetes eléctricos. A partir del uno de junio doce señales marcarán el perímetro de un ámbito prohibido para el uso de estos vehículos de movilidad personal. Las señales de prohibición estarán colocadas en las calles Munuza, Instituto, Merced, Domínguez Gil, Menéndez Valdés, Begoña, San Bernardo, Covadonga, Celestino Junquera, Juan Alonso y avenida de la Costa. De tal manera que queda prohibido circular con patinete por todas las calles del centro urbano que se encuentran entre los Capuchinos y la plaza Mayor.

La zona que quedará cerrada al paso de patinetes. / Juan Plaza

Se ha elegido esa zona por la coincidencia de ser un ámbito muy comercial y, por tanto, con presencia de muchos peatones, y que está estructurado en calles muy pequeñas. Además, de que por sus vías centrales hay un gran paso de autobuses de las líneas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa). Precisamente, los autobuses de Emtusa fueron los primeros en estrenar esa señal de prohibición de acceso con patinete.

Esta es la reacción municipal ante el reiterado incumplimiento de la normativa estatal por parte de algunos conductores de este tipo de vehículos de movilidad personal. "Van a pagar justos por pecadores pero necesitamos actuar para proteger al peatón, se están dando muchos casos de atropellos", indicó el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, consciente del impacto que esta medida puede tener, por ejemplo, en quienes utilizan este medio en su trabajo como repartidores. Barcia presentó la nueva medida municipal junto a su compañera Nuria Bravo, responsable de Seguridad Ciudadana. A lo largo del primer trimestre de este año, se impusieron alrededor de 200 multas por incumplir la normativa estatal sobre los patinetes. La Policía Local ha intensificado los controles a este tipo de vehículos y cuenta con un dispositivo especial que controla que no se ha modificado el vehículos para superar la velocidad permitida.

Continuos incumplimientos de la norma estatal

"Si se cumpliera al 100% las normas de la DGT no haría falta nada más pero la realidad es que en la calle lo que vemos son continuos incumplimientos", destacó Barcia. El equipo de gobierno descarta, por ahora, impulsar una normativa específica a nivel local. El interés se centra en conseguir que los conductores gijoneses de patinetes cumplan con lo que ya establecido: no circular por acera ni zonas peatonales, no superar los 25 kilómetros a la hora, no pueden llevar auriculares, ni utilizar el teléfono móvil, ir solo una persona, respetar toda la señalización vial, inndicar las maniobras, no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, no trucar el vehículo para superar los topes de velocidad y disponer de los elementos obligatorios de seguridad y visibilidad exigidos por la normativa.

Pelayo Barcia hace una indicación en el plano ante la mirada, al fondo, de Nuria Bravo. / Juan Plaza

A todo ello se une desde el pasado mes de enero la obligación de tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil y la inscripción del patinete en un registro de la Dirección General de Tráfico.