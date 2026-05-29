Alba González, doctora en Psicología, ofrece una charla en Gijón: "La nicotina es una de las drogas más adictivas, incluso más que la heroína y la cocaína"

La profesora de Psicología en la Universidad de Oviedo e integrante del Grupo de Investigación en Conductas Adictivas Alba González de la Roz (Oviedo, 1991) participó este viernes en una conferencia enmarcada en la "Semana sin humo" del Hospital Universitario de Cabueñes. La charla, que llevó por lema "Dejar de fumar con terapia psicológica. ¿Cómo podemos ayudarte desde la Facultad de Psicología?", también contó con la participación de la especialista Claudia Fernández Huelga.

¿Por qué sigue siendo tan difícil de fumar si la sociedad conoce perfectamente sus riesgos?

La nicotina del tabaco es una de las drogas más adictivas, incluso más que la heroína y la cocaína. Eso tiene mucho que ver con que se consume por la vía inhalada y su efecto llega muy rápido al organismo. Se calculan más o menos siete segundos desde que uno fuma hasta que recibe el efecto de la nicotina, que es lo que genera adicción.

¿Qué impacto tiene a nivel psicológico?

Ese es un aspecto muy importante. Habitualmente está asociado con situaciones cotidianas de la vida relacionadas con estrés laboral, depresión y ansiedad. Las personas lo utilizan como una forma de regular su estado de ánimo. El tabaco tiene unos componentes que fisiológicamente ayudan a las personas a regularse y puede subir un poco el afecto positivo. Eso es lo más complicado de trabajar y lo que explica por qué muchas personas siguen enganchadas.

¿Cómo afrontan esos aspectos?

Nosotros, en la Universidad de Oviedo, tenemos un tratamiento realizado por especialistas y psicólogos generales sanitarios con experiencia y formación. Es un tratamiento psicológico como el que puede recibirse en una clínica privada y lo hacemos con grupos reducidos de cuatro personas a las que ayudamos a trabajar la adhesión física. Hacemos cambios de marca y de cigarrillos cada semana calculando un 30% de disminución de consumo y eso les ayuda a tener la sensación de que tienen menos ganas de fumar. Por otro lado, en la parte psicológica, cada uno de los integrantes de los grupos tiene la oportunidad de entrenar distintas habilidades para manejar las situaciones de estrés o tener estrategias para afrontar los problemas. Es un acompañamiento que va dirigido no solo al tabaco, sino a otros aspectos de la vida que están vinculados al estado de ánimo.

¿Qué resultados obtienen?

Llevamos 15 años haciendo ensayos clínicos mediante financiación estatal y el pasado septiembre iniciamos uno nuevo para personas que tienen riesgo cardiovascular alto, que son personas que tienen obesidad, sobrepeso, diabetes, colesterol e hipertensión y, además, fuman. Por ahora han pasado más de 20 personas por el de este año y la tasa de éxito es del 74%. Con otros ensayos, los resultados han sido similares, de alrededor del 70%. Y en personas que no tienen diagnóstico de un trastorno de salud mental llegamos al 90% de éxito. Por lo tanto, tenemos una evidencia de que esto funciona y siempre lo constatamos con pruebas bioquímicas.

Muchos fumadores han dejado el tabaco y han empezado a vapear.

Los cigarrillos electrónicos generan efectos negativos para la salud física y contribuyen a enfermedades respiratorias. Lo mejor que puede hacer cualquier persona que se esté planteando dejar de fumar es dejar de fumar y no utilizar ningún otro producto que puede ser sustitutivo y que implica riesgos. Lo más recomendable es seguir tratamientos con apoyo psicológico, que en nuestro caso los ofrecemos de forma gratuita. Solo paramos en agosto, pero vamos a continuar cuatro años más, probablemente. Nuestro teléfono es el 985104189. Al llamar ahí, escuchamos sus casos y ya les atendemos de forma personalizada.

¿Existe alguna época en la que resulte más sencillo dejar de fumar?

Nunca hay un momento perfecto. El mejor es cuando uno empieza a planteárselo, aunque no lo tenga muy claro. Lo importante es dar el paso y contactar con un profesional para que le oriente y luego ya decidir qué método seguir, pero está claro que la terapia psicológica es muy útil para lograr que alguien deje de fumar.

¿Los jóvenes fuman menos tabaco en la actualidad?

Son personas que al tener todavía una percepción de riesgo baja no acuden con tanta frecuencia como los adultos al tratamiento. Por el momento, lo que sabemos es que usan muchos cigarrillos electrónicos o vapeadores. Y algo que ha ocurrido en los últimos años es que nos vienen más jóvenes y mujeres embarazadas que consumen cannabis. Ahora mismo estoy tratando tres casos de cannabis y dos de ellos son mujeres embarazadas.

¿A qué se debe esa problemática?

Noticias relacionadas

El cannabis es una sustancia muy normalizada y muy accesible. Existe una percepción del riesgo que es muy baja acerca de los efectos que produce. A pesar de que sepamos que puede generar episodios psicóticos, los jóvenes tienen la sensación de que no les importa. Piensan que a ellos no les va a ocurrir nada, que el fumar no va a tener un impacto inmediato. Esa es la principal explicación.