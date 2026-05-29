Avance del Arcu Atlánticu: del homenaje múltiple a Ígor Medio y Carlos Redondo, a Salvador Sobral o la danza vertical en la Torre del Reloj

El Festival Arcu Atlánticu de Xixón es una programa cultural celebra este año su XI edición con programación musical, teatral, de danza, cine o gastronomía, tanto en la calle como en espacios públicos, en un amplio despliegue que irá del lunes 27 de julio al el domingo 2 de agosto, ambos inclusive, aunque ya desde el viernes 24 de julio habrá actividades previas a la inauguración.

Gijón reunirá de nuevo una muestra de actividades representativas de la creación artística actual y de las identidades culturales de los territorios que forman parte del denominado Arco Atlántico, inspiradas tanto en la tradición como en la vanguardia. Galicia, País Vasco, Bretaña, Irlanda, Portugal, Escocia.. serán territorios con aportación cultural en este festival cuyo grueso podrá disfrutarse en la calle, aunque también habrá actividades en espacios habituales de la ciudad.

Para tener en cuenta

Entre las actividades musicales a tener en cuenta en un primer avance, se podría destacar el homenaje "N'Alcordanza" que tendrán Ígor Medio y Carlos Redondo, cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento en accidente de tráfico. Será el sábado 25 de julio, de 16.00 horas a 22.30 horas, en la Plaza Mayor, con un recital compatido. En el escenario se sucederán los grupos: Llan de Cubel (Asturias), Hermanos Castro (Galicia), Felpeyu (Asturias), Radio Fox (Asturias), Jaguares de la Bahía (Cádiz) y Kactus Jack (Asturias).

FBAC y Salvador Sobral. / .

Otra cita singular será la que protagonicen el cantante portugués Salvador Sobral y la banda lusa de rock alternativo First Breath After Coma. También en la plaza Mayor, el 27 de julio, a las 22.00 horas, mostrarán su trabajo "A Residência" un encuentro artístico de dos semanas entre los músicos que cuajó en temas originales y un espectáculo que se presentó en lugares emblemáticos como el Teatro-Cine de Pombal, el Teatro Maria Matos de Lisboa, el Teatro José Lúcio da Silva de Leiria y la Casa da Cultura de Ílhavo, siempre con entradas agotadas, lo que reveló el fuerte vínculo creado entre los músicos y el público.

Otra propuesta que seguro que llamará la atenciónd el público es el espectáculo de danza vertical en la Torre del Reloj de Cimavilla, el viernes 31 de julio, a cargo de la compañía Harrobi Dantza Bertikala (Euskadi). "Geure(r)a" es un espectáculo que se realiza acompañado de vídeomapping, y que presenta un poético hilo conductor cuya dramaturgia cuestiona y traslada la memoria de las mujeres a lo largo de la historia.

Espacios para disfrutar

El Festival Arcu Atlánticu ofrecerá la mayor parte de sus actividades culturales en espacios públicos abiertos, situados en distintas zonas del centro de la ciudad y con especial relevancia en el barrio de Cimavilla, y el acceso a todas ellas será gratuito. En este sentido, los espacios de calle donde habrá actividad serán: la Plaza Mayor; Plaza del Marqués; Campo Valdés; Torre del Reloj; Plaza Arturo Arias; Plaza de Jovellanos y Jardines de la Reina

A ellas se suman algunas programaciones en equipamientos cerrados como el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la Antigua Escuela de Comercio, el Muséu del Pueblu d´Asturies y la Colegiata de San Juan Bautista

Amplia propuesta

El Festival ofertará una actividad cultural "amplia, plural y diversa", a lo largo de todos sus días de programación. Entre ella se encontrarán actuaciones musicales de pequeño, mediano y gran formato; actuaciones escénicas (teatro y danza) de pequeño y mediano formato; proyecciones Audiovisuales; demostraciones de artesanía; talleres y juegos infantiles; itinerarios teatralizados y actividades en relación con la gastronomía atlántica.

Avance del programa

A continuación se detallan algunas de las grandes citas:

-Sábado 25 de julio (16.00h a 22.30 horas. Plaza Mayor):

Actividad Pre-Arcu. Concierto homenaje a Carlos Redondo e Ígor Medio. N´Alcordanza. Con la participación de Llan de Cubel (Asturias), Hermanos Castro (Galicia), Felpeyu (Asturias), Radio Fox (Asturias), Jaguares de la Bahía (Cádiz) y Kactus Jack (Asturias). Será un concierto homenaje en memoria de los músicos Ígor Medio y Carlos Redondo que tendrá lugar, en esta ocasión, con motivo del veinte aniversario de su fallecimiento. En él participarán seis grupos folk y rock que se juntarán en la Plaza Mayor en una tarde-noche única para recordar a sus amigos y compañeros.

Compañía Fran Sieira. / .

-Lunes 27 de julio (20.30 horas, Plaza del Marqués):

Fran Sieira, compañía de danza (Galicia). "Un baile ceibe" es el título de esta pieza coreográfica de cuatro intérpretes que trabaja sobre el género y sus maneras de operar en diferentes ámbitos de la cotidianidad, incluyendo en lo que respecta a una manifestación cultural tan arraigada como el baile tradicional gallego.

-Lunes 27 de julio (22.00 horas. Plaza Mayor):

Concierto de inauguración. "A Residência", con First Breath After Coma y Salvador Sobral (Portugal). El proyecto “A Residência”, creado por First Breath After Coma y Salvador Sobral, se consolidó como un encuentro artístico excepcional, basado en la escucha, el intercambio y el tiempo de creación. Durante dos semanas de trabajo conjunto, los músicos partieron literalmente de cero, dejando que la convivencia y el tiempo compartido alimentasen el proceso creativo. Entre días soleados y lluviosos, ensayos prolongados, noches de cine y juegos improvisados, fueron surgiendo temas originales que reflejan esa experiencia común.En el escenario se presentan como una casa habitada: recrean la intimidad de una sala de ensayos e invitan al público a entrar en ese espacio de creación, donde la vulnerabilidad, la complicidad y la libertad artística se cruzan en un concierto único e irrepetible que llega a Gijón/Xixón en la que supondrá su primera fecha en España.

Leonard Barry. / .

-Martes 28 de julio (20.30 horas, Antiguo Instituto):

Leonard Barry Trío (Irlanda). Es uno de los gaiteros (uilleann pipes) más innovadores de Irlanda, famoso por sus potentes actuaciones en directo y su honda conexión con la tradición irlandesa, siendo reconocido como un maestro de la gaita. En esta ocasión vendrá acompañado por su grupo, formado por Martin Barry (voz, bouzouki, guitarra) y Andy Morrow (violín), para proponernos un recorrido por la tradición musical irlandesa, en la que es protagonista uno de sus instrumentos más característicos y reconocibles para el público asturiano.

Talec noguet / .

-Jueves 30 de julio (20.30 horas. Antiguo Instituo):

Talec Noguet (Bretaña). El cuarteto Talec Noguet ofrece un espectáculo que combina música suave y música para bailar. Rozenn Talec con su voz, acompañada por Yanning Noguet al acordeón diatónico, Olivier Guenego a los teclados y Timothée Le Bour al saxofón, aportan matices contemporáneos del jazz y de la música improvisada al repertorio tradicional bretón.

Harrobi Dantza Bertikala / .

-Viernes 31 de julio (23.30 horas. Torre del Reloj):

Harrobi Dantza Bertikala (Euskadi). El Arcu Atlánticu volverá a proponer un nuevo y sorprendente espectáculo de danza vertical sobre la icónica Torre del Reloj. "Geure(r)a" es un espectáculo de la compañía vasca HARROBI DANTZA BARTIKALA, acompañado de vídeomapping, y que fue finalista de los Premios MAX 2024. Presenta un poético hilo conductor cuya dramaturgia cuestiona y traslada la memoria de las mujeres a lo largo de la historia.

El Festival Arcu Atlánticu nació en el año 2012, organizado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón/Xixón. Entre 2012 y 2019 se celebró ininterrumpidamente y se recuperó, de nuevo, en el año 2024.