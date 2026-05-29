Los comerciantes sortean 170 tarjetas de compra de 50 euros para gastar en Gijón

La Unión de Comerciantes pone en marcha tres nuevas promociones en Gijón para dinamizar las compras y "premiar la confianza" por quienes apuestan por los locales de proximidad. En concreto, sortearán 170 tarjetas de compra de 50 euros en tres ejes de la ciudad. En concreto, el Centro, el comercio de La Calzada y el resto de zonas comerciales de Gijón.

El objetivo de la campaña es "reforzar el papel del comercio local como motor de actividad económica, vida urbana y dinamización de barrios y calles comerciales". Además, pone el foco en la importancia de comprar cerca, apoyar a los establecimientos de proximidad y contribuir a mantener un tejido comercial diverso, atractivo y cercano.

Las promociones previstas son las siguientes:

En Zonas Comerciales de Gijón, la campaña se desarrollará del 25 de mayo al 20 de junio y permitirá participar en el sorteo de 60 tarjetas de compra de 50 euros.

En el Comercio de La Calzada, la promoción tendrá lugar del 29 de mayo al 20 de junio, con el sorteo de 50 tarjetas de compra de 50 euros.

En el Centro de Gijón, la campaña se celebrará del 4 al 30 de junio, con el sorteo de 60 tarjetas de compra de 50 euros.

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Todo el que quiera participar deberá realizar sus compras en los comercios adheridos a cada campaña y seguir las instrucciones indicadas para entrar en el sorteo correspondiente .“Con estas promociones queremos animar a la ciudadanía a seguir comprando en Gijón y, al mismo tiempo, reconocer esa confianza con premios que vuelven de nuevo al comercio local”, destacan desde la Unión de Comerciantes, que recuerdan que cada compra "genera"actividad económica, mantiene empleo, da vida a las calles y contribuye a conservar un modelo comercial basado en la cercanía, la atención personalizada y la confianza".