Los escolares del Montevil "negocian" con el Ayuntamiento su plan para un singular parque en Gijón
El concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, se pasó por el colegio para ver las propuestas del Parque por los Derechos de la Infancia: una acción de ciudad nacida en las aulas del centro público
El concejal de Infraestructuras del gobierno de Gijón, el forista Gilberto Villoria, se pasó por el colegio público Montevil para recabar información de los propios escolares sobre el proyecto en el que llevan meses trabajando: el desarrollo en Gijón de un Parque por los Derechos de la Infancia.
Un espacio para los niños y niñas pensado por los propios niños y niñas. Junto al edil estuvieron en el colegio la directora general de Infraestructuras, María López Castro y Carlos Llaca, director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento. El compromiso municipal es estudiar la viabilidad de hacer realidad esta iniciativa escolar.
"Es una iniciativa enriquecedora que pone en valor la importancia de escuchar la voz de los más jóvenes en la construcción de una ciudad más amable, inclusiva y participativa", fue la reflexión de los munícipes tras un encuentro donde los niños y niñas del Montevil les explicaron sus ideas para un espacio pensado para la infancia. "Han demostrando una gran implicación y conciencia cívica desde las aulas", se indicó desde el Ayuntamiento. Los pequeños no solo han pensado cómo sería ese parque. También se han movilizado para conseguir apoyos y adhesiones, en forma de firmas, a su iniciativa.
Desde un rocódromo a un bosque
Los Pericones o el Solarón podrían ser las opciones de ubicación del parque que, en el ideario de los escolares que llevan meses trabajando en ello, incluiría zonas de juego libre, áreas creativas, un mariposario, huerto urbano, paneles de grafitis borrables, una tirolina, rocódromo, mesas de ping-pong, pistas de fútbol y de patinaje y espacios adaptados para niños con discapacidad, con columpios y rampas accesibles. El diseño propuesto prevé además un “Bosque por los Derechos de la Infancia”, donde los propios escolares plantarían y apadrinarían árboles autóctonos, que llevarían placas con su nombre y fecha de plantación, generando un pulmón verde colectivo.
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