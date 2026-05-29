La Facultad de Enfermería de Gijón celebra la graduación de 63 estudiantes y les da su última lección de ética

El recinto ferial gijonés acogió este jueves la graduación de la Facultad de Enfermería de Gijón. Participaron en la cita un total de 63 graduados en un acto que estuvo presidido por el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Oviedo, Luis Rodríguez Muñiz. Acudió también al homenaje, por parte de la Consejería de Salud, Rocío Allande. Los dos representantes estuvieron acompañados por el decano de la facultad, Fernando Alonso. Estaba, además, Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería de Asturias. Junto a la despedida de estos 63 recién titulados, la graduación del grupo contó también con una breve ponencia sobre la ética y la enfermería a cargo del filósofo David Alvargonzález.