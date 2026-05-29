Herido un motorista tras un accidente en Gijón con una furgoneta de reparto

Un motorista resultó herido este viernes en Gijón después de sufrir un accidente en el que también se vio implicado el conductor de una furgoneta de reparto a la altura de la confluencia de las calles Dindurra y Cabrales.

Explican fuentes municipales, según las versiones ofrecidas por los testigos, que el conductor de la furgoneta se saltó un ceda el paso, lo que motivó que el condutor de la motocicleta chocase contra una farola al intentar esquivarlo.

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Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local y personal sanitario para prestar atenciones al motorista, que fue trasladado en una UVI móvil hasta el Hospital de Cabueñes.