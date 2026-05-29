Dos plataformas, diez carpas y una grada desmontable para 725 espectadores para dar servicio al Hípico

A tres lotes que suman algo más de 168.000 euros dio luz verde la junta rectora del Patronato Deportivo Municipal, que preside el edil popular Jorge Pañeda, al aprobar el contrato para el alquiler, montaje y desmontaje de plataformas, carpas y gradas que darán servicio a la nueva edición del Concurso Hípico de Saltos, a celebrar entre el 25 y el 30 de agosto en Las Mestas. La aprobación no contó con ningún voto en contra pero los representantes de IU y Podemos optaro por la abstención.

Con este contrato el Patronato Deportivo Municipal pretende cubrir las necesidades del evento, Entre ellas, ubicar dos plataformas, una para cubrir la zona de la Tribuna Grand Prix en la curva sur, desde donde jinetes e invitados puedan presenciar la competición deportiva, y otra en la zona de la pista de ensayo, donde irá situada la jaima de información a los jinetes.

Además, se plantea una grada desmontable en la zona de la curva norte, que permita aumentar el aforo como mínima en 725 espectadores ya que, se explica en el pliego de condiciones, "la gran afluencia de público hace que las tribunas fijas existentes sean insuficientes para cubrir la demanda generada". Otro de los lotes del contrato se centra en instalar diez carpas para cubrir las necesidades logísticas del evento: cuatro de ellas en la zona de boxes para la estabulación de los caballos, una para la creación de una zona de restauración, otra para la tribuna Grand Prix y otras cuatro carpas tipo jaimas para los equipos de organización e información.

Ayudas a entidades deportivas

En este caso con la abstención de Vox salió adelante también la concesión de ayudas a entidades deportivas de la ciudad para proyectos deportivos de competición oficial. La convocatoria tenía un gasto autorizado de 150.000 euros. Se recibieron 27 solicitudes de las que una quedó excluida por llegar fuera de plazo y dos desestimadas por falta de crédito.

Las subvenciones concedidas fueron a: Club Fomento y Desarrollo del Baloncesto (12.000 euros), Club Deportivo Cid Jovellanos (11.400), Balonmano Gijón (10.800), Baloncesto Pumarín (10.800 ), Agrupación Balonmano Gijón Jovellanos (9.600), Grupo Covadonga (8.400), Club Deportivo Stroke (7.200), Club Patín Gijón Solimar (7.200 ), Club Deportivo Estadio (7.200 ), Voleibol La Calzada (6.600), Círculo Baloncesto y Conocimiento (6.600), Balonmano La Calzada (6.000), Club Patín Atenea Gijón (2.000 ), Gijón Rugby Club (6.000), Patín Línea Gijón (6.000 , Agrupación Deportiva Gijón Atletismo (5.400), Lloberu Hockey Club (5.400 ), Rítmica Milany (4.800 , Club Atlético Gijonés Fumeru (2.950 euros), Wolves Born to Run (4.800 ), Panteras Gijón Patín Club (1.150 ), Club Baloncesto Estudiantes N.º 1 Gijón (3.600), Club Patín Pelayo (3.500), Asociación Deportiva Astur Patín (600).