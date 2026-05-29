El Prado se ofrece a ceder cuadros de sus fondos a Gijón a tiempo para la inauguración de Tabacalera

La recién anunciada colaboración entre el Prado y Tabacalera con una muestra temporal a partir de este octubre será solo el inicio de una alianza que aspira a ser continuada. Desde el gran museo nacional ven con buenos ojos el proyecto de convertir la vieja fábrica en un gran centro de arte y entienden, de hecho, que el inmueble podrá ser la puerta para que el Prado incluya a Gijón en su red de ciudades con depósitos de sus obras. Desde el Prado consideran que en los fondos de Madrid hay obras que podrían ayudar a "completar" las colecciones artísticas del Ayuntamiento y trabaja ya en el diseño de un listado de obras que pudiese ser objeto de cesión. La idea es emular la relación que ya existe desde hace décadas con el Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, donde hoy hay 59 obras del Prado en depósito.

Gijón es la ciudad elegida para estrenar este año "Ventanas al Prado", una propuesta con la que el museo busca vincular sus colecciones a inmuebles con un especial valor patrimonial por su pasado industrial y que permita dar a conocer los fondos del Prado, sobre todo, en ciudades costeras del norte. El arranque de esta iniciativa nacional nacerá en Gijón de la mano del estudio asturiano La Rectoral, integrado por Sara Moro y Ricardo Villoria. El también asturiano Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación del Prado, es el otro gran impulsor de este acuerdo con el Ayuntamiento. "Ventanas al Prado" se estrenará en octubre y colocará de las ventanas de Tabacalera más de una treintena de reproducciones de obras del Prado a escala real.

Ahora bien, más allá de esta iniciativa, el Prado lleva ya un tiempo fijándose en Gijón. El museo trabaja desde muchos años con su llamado "Prado Extendido", un plan de colaboración con instituciones culturales de todo el país que facilita que los amplios fondos de la entidad se "repartan" mediante depósitos de obras en otras sedes. Actualmente, señalan desde el museo, esta red está desplegada en todas las comunidades autónomas del país salvo en Cantabria. En Asturias, la presencia del "Prado Extendido" tiene hoy como gran estandarte el Museo de Bellas Artes, que tiene 59 obras en depósito.

El gobierno local, por su parte, lleva tiempo defendiendo que parte del gran potencial de Tabacalera recae en que a su juicio solucionará un problema endémico de la ciudad: la falta de espacios adecuados para la conservación y exposición de las colecciones artísticas de la ciudad. La reforma para crear el futuro centro de arte, por eso, incluye una honda intervención en el sótano del edificio histórico para convertirlo en un gran almacén artístico que permita conservar y mantener tanto las colecciones del propio Ayuntamiento como los cuadros que se aspira a poder captar mediante cesiones.

Los fondos municipales

Además, en el mismo edificio histórico se liberan dos plantas enteras con fines expositivos que tendrán como entrada, en su planta baja, el llamado "Museo de Gijón", una futura muestra permanente sobre la historia de la ciudad que se apoyará en los restos arqueológicos hallados hace años. En los dos inmuebles anexos de nueva construcción para ampliar el complejo, por último, habrá, entre otros recursos, un gran auditorio y la nueva sede del Museo Nicanor Piñole.

El planteamiento de Tabacalera, por lo tanto, permitirá que la colección artística del Ayuntamiento, que en buena parte duerme en almacenes por no contar con espacios amplios y permanentes, pueda empezar a mostrarse al público con más regularidad. Durante este mandato esa idea ya se está dando a conocer gracias a la colaboración con la Fundación Cajastur, que está cediendo gratis el Palacio del Revillagigedo para una colaboración que tiene ahora en exposición su tercera propuesta, "Convivium", esta vez en alianza también con el Museo Arqueológico Nacional.

El Prado, ahora, se suma a la lista de colaboradoras y abre las puertas para que Gijón se sume a su red de sedes del "Prado Extendido". Se trabaja ya con la idea de que los cuadros que lleguen a Tabacalera sean piezas que "dialoguen" con las colecciones del Ayuntamiento y que permitan "completar" sus proyectos expositivos. Desde Madrid se diseñará un primer listado de obras a modo de propuesta y consensuará con el Ayuntamiento una versión definitiva más adelante. Desde el Prado entienden que es "perfectamente posible" que esos depósitos puedan llegar a tiempo para la inauguración del futuro centro de arte, que tiene ahora por delante en torno a dos años y medio de obras.