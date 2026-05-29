La prohibición de los patinetes en el centro de Gijón: una decisión pionera que revoluciona la calle y provoca bronca política

Más controles policiales, cambios en normativas locales con endurecimiento de multas, campañas informativas para difundir las novedades normativas fijadas desde la Dirección General de Tráfico, prohibiciones de acceso al transporte público... Muchas ciudades españoles han buscado en los últimos meses vías para controlar al máximo los patinetes eléctricos y minimizar los efectos de inseguridad que puedan generar pero Gijón ha decidido dar un paso más y prohibir el acceso de los vehículos de movilidad personal a toda una parte de su territorio. En concreto, al área del centro urbano que coincide con las calles de los entornos de la plaza Mayor, la plaza del Carmen, el paseo de Begoña, la plazuela de San Miguel y el ámbito de Los Capuchinos. Hay que recordar que por ley, y en toda España, ya está prohibido ir en patinete por aceras o cualquier tipo de espacios peatonales. Gijón suma una prohibición más a esa generalidad.

La señal R-118 que a partir del lunes marcará las restricciones de acceso en doce puntos del centro de Gijón se puede ver desde hace unos días también en algunas calles de León pero poco más. Por ahora, ciudades como Sevilla y Cádiz han empezado por adecuar su normativa para poder implantar este tipo de señalización. En Barcelona y Madrid, por ejemplo, las prohibiciones se han centrado en el acceso con patinete al transporte público y en el uso de los patinetes compartidos.

En Gijón los patinetes no son bienvenidos en los autobuses de Emtusa ya desde hace semanas. Y los controles policiales en toda la ciudad se han intensificado desde que en enero entrara en vigor la exigencia de seguro y registro obligatorio. De hecho, la Policía Local ha comprado un dinamómetro de rodillos diseñado específicamente para la comprobación técnica de las prestaciones de los patinetes y ver si hay algún trucaje que le permita ir a más de los 25 kilómetros por hora permitidos.

Reunión urgente del Consejo de Movilidad

La decisión del gobierno local gijonés ha generado opiniones diversas en la calle, el malestar de los repartidores que utilizan el patinete para su trabajo y el rechazo unánime de los grupos políticos de la oposición. El PSOE ya ha adelantado que llevará al pleno una iniciativa sobre el tema y va a pedir la convocatoria urgente del Consejo sectorial de Movilidad.

"Estamos ante una medida que es fiel reflejo de las políticas de movilidad de este gobierno local: regresivas, trasnochadas y que van en contra de lo que debería ser la evolución natural de la ciudad hacia una movilidad sostenible y medios de transportes menos contaminantes. Es un ejemplo perfecto de ese fanatismo negacionista de quien está al frente de la concejalía", concretó el edil socialista Tino Vaquero en referencia al edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. Pero además para Vaquero, abogado de profesión, la prohibición anunciada "es una medida claramente ilegal, contraria a derecho sin discusión alguna, que vulnera principios generales básicos del derecho administrativo y normativa concreta de toda índole".

Plano de las calles donde estará prohibido ir en patinete / Lne

Para Javier Suárez Llana, portavoz de IU, "limitar una restricción de este tipo a una sola zona de la ciudad es una improvisación que no resuelve nada y que a nuestro juicio carece de anclaje normativo. Además es una medida profundamente discriminatoria, que persigue un medio de movilidad sostenible que utilizan muchos jóvenes y muchos trabajadores de las empresas de reparto". Entiende el líder de IU que si, como denunció Barcia , la medida viene provocado por los constantes incumplimiento de la norma general de la DGT lo que toca es "sensibilización y control por parte de la Policía Local. Pero el problema de la movilidad de Gijón no está en los patinetes eléctricos sino en los coches, que según los datos son los que causan los accidentes en nuestra ciudad. Y ante esto, el gobierno no ha adoptado ni una sola medida en todo el mandato".

Improvisada y discriminatoria, denuncia la oposición

"Es una muestra más de la improvisación y la irresponsabilidad de este gobierno en una de sus principales competencias. Claro, en lugar de regular para adaptarse a la realidad actual lo fácil es criminalizar un medio de transporte más limpio y menos ruidoso, y así seguir funcionando con la ordenanza de transporte de hace 24 años", explica la portavoz de Podemos, Olaya Suárez. A la representante de la formación morada en el Ayuntamiento de Gijón le llamó la atención "la frivolidad del concejal hablando de accidentes provocados por patinetes y desviando el foco de la mayoría de accidentes graves provocados por coches, que se han convertido en algo habitual en Xixón"

De "decisión insuficiente, discriminatoria y perjudicial para numerosos trabajadores que utilizan estos medios de transporte en su actividad diaria" habla de forma crítica la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, que hace menos de un mes propuesto al Pleno que se elaborará una ordenanza específica para regular los vehículos de movilidad sostenible. Algo que no ve oportuno el gobierno local al entender que basta con la normativa estatal existente. Por eso para Rouco el anuncio de esta prohibición es una medida falta de planificación. “Estamos ante una especie de ‘bienqueda’, pero mal hecho. No hablamos de una regulación integral, sino de una prohibición parcial que afecta únicamente a determinadas calles y que deja intacta la problemática en el resto de la ciudad”, señaló la edil.