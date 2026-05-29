Los rotarios de Gijón distinguen la excelencia y el talento de Marcos Morán con la entrega del Paul Harris: "Utiliza su prestigio para ayudar a los demás"

El Club Rotario de Gijón celebró anoche una de sus citas más señaladas del año. La finca Villa María acogió la entrega de los premios Paul Harris al cocinero Marcos Morán y a la expresidenta de la entidad, Virginia García, quienes representan "dos maneras ejemplares de entender el compromiso con los demás", tal y como destacó el líder actual de los rotarios, Marcos Tamargo.

Sobre el chef titular del restaurante Casa Gerardo recayó el premio Paul Harris "exterior", una distinción con la que los rotarios aplauden la labor de profesionales que no forman parte del club. "Hablar de Marcos Morán es hablar de excelencia, de talento y de una trayectoria extraordinaria dentro de la gastronomía española", resaltó Tamargo, antes de agregar que Morán es "una persona profundamente vinculada a su tierra, comprometida con la sociedad y siempre dispuesta a colaborar cuando hace falta". "En tiempos donde muchas veces se premia únicamente el éxito profesional, creo que es importante reconocer también a quienes utilizan ese prestigio para ayudar a los demás y aportar algo positivo a su entorno", argumentó el presidente de los rotarios.

El cocinero aprovechó su discurso para señalar que sus aportaciones en la dana o su colaboración con entidades con la Cocina Económica o el Albergue Covadonga "nacieron porque había gente que necesitaba ayuda". "La ayuda existe porque hay personas que la necesitan y también personas dispuestas a ofrecerla. Puede parecer una obviedad, pero para mí ahí está lo esencial: nada de lo que hacemos importa más que el efecto que provoca", expresó el gran protagonista de la velada, quien ensalzó las tareas llevadas a cabo por los rotarios para impulsar la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar, entre otras acciones.

El Paul Harris "interno", el galardón con el que se pone en valor las tareas desarrolladas por alguna integrante de los rotarios, fue este año para Virginia García López, cuyos valores glosó Javier Fano. "Representa ese espíritu rotario que muchas veces trabaja lejos del foco, pero que resulta imprescindible para que un club funcione y siga creciendo. Y quienes tenemos la suerte de conocerla bien sabemos además la enorme calidad humana que hay detrás", comentó Marcos Tamargo.

Por su parte, García López se mostró agradecida a sus compañeros por haber pensado en ella para el reconocimiento. "Para mí, la verdadera recompensa es ver el impacto de nuestras acciones en quienes más lo necesitan", aseguró la premiada.

Una exposición y relevo en los rotarios

Por otro lado, el presidente del Club Rotario de Gijón incidió durante su intervención en que en los próximos días presentarán el proyecto "Gijón, sus gentes y el mar", una iniciativa artística que llevará frente a la playa de Poniente "reproducciones de alta calidad de obras de grandes pintores ya desaparecidos vinculados a nuestra ciudad". Además, Marcos Tamargo recordó que en unas semanas tomará el testigo como líder de la entidad el notario Carlos Cortiñas. "Estoy convencido de que hará una magnífica presidencia. Es una persona recta, comprometida y muy respetada, y sé que el club queda en muy buenas manos", culminó Tamargo.