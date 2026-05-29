La Universidad presume del rover y el drone que llevarán del campus de Gijón al campeonato europeo: "Es el resultado a muchas horas de trabajo"
Los integrantes del proyecto "4Space" presentaron sus creaciones en LABoral Centro de Arte
Los integrantes del proyecto "4Space" de la Universidad de Oviedo presentaron este viernes en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial el rover y el drone con los que competirán en el European Rover Challenge 2026. En la cita estuvo presente la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, que puso en valor un proyecto que ha sido desarrollado desde el campus de Gijón y que cuenta con el apoyo de Gijón Impulsa.
Pumariega señaló que "hoy no estamos simplemente ante la presentación de un rover y de un dron, sino que estamos viendo el resultado de muchas horas de trabajo, de ilusión, de aprendizaje y de trabajo en equipo para afrontar uno de los grandes retos tecnológicos universitarios a nivel internacional".
Para la vicealcaldesa, este tipo de proyectos "representan muy bien la ciudad y la región que queremos seguir construyendo: una Asturias con talento, con innovación, con capacidad tecnológica y con jóvenes preparados para competir al máximo nivel".
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