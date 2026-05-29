La visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Gijón: una defensa de la participación pública de Arcelor y "movilizarse" por la vivienda

Que las empresas "estratégicas" para el país tengan participación pública para garantizar que sus decisiones no "arrasen" territorios y que Asturias sea "de las primeras" comunidades autónomas en enmarcarse en el resto de la "reindustrialización" que España y Europa deben afrontar para garantizar su autonomía. Estas fueron dos de las ideas que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, lanzó esta tarde en el debate organizado en el IES Fernández Vallín de Gijón por la Sociedad Cultural Gijonesa en compañía de los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios de la región: Javier Lanero (UGT) y José Manuel Zapico (Comisiones Obreras). El acto se titulaba "Democracia en el trabajo" y estuvo moderado por la periodista Bárbara Alonso Peri.

La visita de Yolanda Díaz a Gijón, en imágenes / Juan Plaza

Díaz aseguró que "Asturias tiene un potencial enorme" por su pasado industrial y aseguró que conserva "una mano de obra extraordinaria" que debe ponerse en valor. “Yo no soy de Asturias, pero os conozco bien y conozco la importancia que tiene la industria en vuestra tierra a pesar de que estéis golpeados por la corriente de desindustrialización. Es verdad que habéis perdido peso industrial en términos laborales: tuvisteis 71.000 trabajadores, pero el pico cayó a 59.000 y hoy hemos remontado un poquito, hasta los 63.500. Y ahora Europa tiene que despertar”, dijo. Aseguró la líder de Sumar que el Informe Draghi decía que Europa debía invertir 800.000 millones en desarrollar la llamada “autonomía estratégica”. “Y él hablaba de inversiones de tipo productivo e industrial, no de defensa. Tenemos que reducir las dependencias tecnológicas de los dos bloques imperantes en el mundo y reducir nuestras dependencias financieras. Y esto no es ninguna broma: como no lo hagamos, nos van a arrasar”, razonó.

Aplicando esta reflexión a Asturias, la Ministra, habló de Arcelor. “Yo me acuerdo de mi padre hablando siempre de Ensidesa, que era pública. Y hoy hago aquí un alegato a favor de la intervención pública de la economía: las empresas claves, las estratégicas, deben tener participación pública. Esto no es revolucionario; ya se hace en Francia o en Alemania. Porque una empresa así no puede decidir de manera privada qué hacer con un sector productivo clave para la vida de los trabajadores”, aseveró. “Y lo que tampoco puede ser es que el Gobierno de España disponga de 400 millones de euros para el proceso de emergencia climática, y que una empresa se niegue a hacerlo”, añadió la Ministra en referencia al proyecto pendiente del horno de reducción directa de mineral de hierro.

Yolanda Díaz, en el IES Fernández Vallín. / Juan Plaza

Díaz, además, animó a huir de la "decepción" y de la "tristeza" y a "movilizarse" por los problemas sociales. "Los derechos se ganan así", aseguró la política, que reconoció que "hoy el momento es difícil", pero quizás no tanto. "En julio de 2023 estaba todo escrito para que perdiéramos, pero en la segunda semana de campaña electoral la gente entendió que la democracia estaba en sus manos. Y las cosas no cambian solo desde el Gobierno. Hay que movilizarse. Si la gente se moviliza por la vivienda, (los grupos de oposición) no van a votar en contra de las prórrogas al alquiler. Pero no podemos hacerlo solos", defendió.

La Ministra, por lo demás, defendió las políticas laborales de esta legislatura –recordó la subida del salario mínimo, la revaloración de las pensiones y la reforma laboral, entre otras medidas– y destacó como retos pendientes el control de la jornada laboral y lo que denominó la "democratización" de las empresas. "Hay una deuda histórica con eso en este país. Las empresas, como entidades de poder, deben estar gobernadas democráticamente. Los trabajadores deben tener en ellas voz y voto. No habrá democracia si esta no llega al lugar donde las personas se pasan, como mínimo, ocho horas al día", aseguró.

El balance de los sindicatos

Lanero, por su parte, apoyó esta idea y señaló que los nuevos procesos productivos, acelerados ahora por la inteligencia artificial, harán que las empresas "produzcan lo mismo con menos trabajadores", obteniendo por lo tanto más beneficios al tener menos gastos en salarios. "Las empresas se niegan a redistribuir esos nuevos beneficios entre los trabajadores. Hay que subir los salarios y mejorar los convenios", defendió. "Pero está ocurriendo lo contrario y se está usando como excusa para hacer despidos. Es decir: cuando las cosas van mal las empresas dicen que hay que despedir, pero cuando las cosas van bien quieren despedir también. Eso no puede ser", reprochó. También defendió que "nunca se han conseguido tantos derechos en tan poco tiempo" como en estos últimos seis años.

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Zapico, por último, aseguró que "a la derecha y a la ultraderecha no les gusta la democracia", porque "la democracia significa la igualdad de oportunidades". Sobre la reflexión de Díaz de democratizar las empresas, aseguró que "los países que mejor funcionan son los que tienen a trabajadores en los consejos de administración" y pidió luchar contra los "centros laborales tóxicos". Destacó como retos pendientes el de la crisis de vivienda, "que se está comiendo los salarios", y como ejemplo de la a su juicio buena gestión del actual Ejecutivo central y de la propia Díaz puso el de la pandemia frente a la crisis económica de 2008: "Con la crisis tardamos once años en recuperar el empleo, pero con el covid tardamos poco más de un año; no todos los políticos son iguales".