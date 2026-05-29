Yolanda Díaz participa en una mesa redonda con sindicalistas en Gijón

La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa este viernes en Gijón en una mesa redonda titulada "Democracia en el Trabajo", junto a los secretarios generales de UGT y de CC OO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico. La chala, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa y moderada por la periodista Bárbara Alonso Peri, se celebrará en el salón de actos del instituto de educación secundaria Fernández Vallín. Se desarrollará entre las seis y las ocho de la tarde. El debate girará en torno a la participación de los trabajadores, a través de sus representantes, en la gestión de las empresas.