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Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Gijón: Inditex cerrará una de sus marcas más populares en el centro de la villa

La marca desaparecerá a finales de año

Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Gijón: Inditex cerrará una de sus marcas más populares en el centro de la villa

Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Gijón: Inditex cerrará una de sus marcas más populares en el centro de la villa / Pablo Solares

Benito Domínguez

Parece que Amancio Ortega se está deshaciendo de sus tiendas en el centro de Gijón. Y es que a finales de año desaparecerá otra de sus marcas más populares de Inditex, que será sustituida por una conocida cadena de perfumerías.

Y es que en unos meses se irá de la calle Corrida de Gijón la tienda de Pull & Bear, ubicada en el conocido edificio del cine Robledo. El local, que en el pasado acogió también un McDonald's, se volverá a reformar para acoger a la cadena de perfumerías Druni, que hasta ahora no tenía presencia en Gijón.

Eso no quiere decir que Pull & Bear desaparezca de Gijón, ya que seguirá abierta la tienda que tienen en el centro comercial Los Fresnos, donde también se ubican otras tiendas de Inditex. No ha sido la única tienda de Inditex que se va de la calle Corrida, hace unos meses se fue Oysho.

La tienda de Oysho que desapareció de la calle Corrida de Gijón.

La tienda de Oysho que desapareció de la calle Corrida de Gijón. / .

La llegada de Druni a la calle Corrida llama la atención, sobre todo porque también se abrirá próximamente la cadena que es su principal competidora en el mundo de la cosmética y la belleza, como es Primor.

No serán las únicas incorporaciones a la calle Corrida, donde también llegarán próximamente Adolfo Domínguez y Springfield.

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Tiendas

La calle Corrida de Gijón es el principal centro neurálgico de la villa y aglutina a un buen número de tiendas, como Zara Man, Mango o Rituals, entre otroas conocidas marcas.

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