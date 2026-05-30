La Alcaldesa frena la prohibición de los patinetes en el centro de Gijón: "La solución es regular"

"La solución es regular; no prohibir. No llegamos al gobierno para hacer de Gijón una ciudad de prohibiciones". La alcaldesa Carmen Moriyón anunció con estas palabras esta mañana que la recién anunciada medida para cerrar buena parte del centro gijonés al paso de patinetes no se hará efectiva. La decisión la había anunciado esta semana el edil de Movilidad, Pelayo Barcia, y se iba a aplicar a partir del día 1 de junio. "Una vez escuchadas y leídas todas las opiniones, creo honestamente que la solución pasa porque desde el Ayuntamiento trabajemos en una normativa que garantice el uso responsable del patinete, que siente unas bases serias y firmes y que fije sanciones ejemplares para quienes decidan incumplirlas", señala ahora la forista, que convocará un equipo de trabajo para encontrar "una solución conciliadora".

Razona Moriyón que "resulta innegable que en muchas ciudades existe un problema con los patinetes causado por usuarios que los utilizan de forma irresponsable y peligrosa y que ponen en riesgo su seguridad y la de otras personas". Pero aclara: "Ahora bien, también es innegable que los patinetes han llegado para quedarse, y que las ciudades no deben esperar a que pase la moda, sino acompasar su normativa a preservar la convivencia y garantizar la seguridad".

Anuncia la Regidora que esta próxima semana convocará "diferentes reuniones" con la concejalía de Movilidad y la de Seguridad Ciudadana y, también, con "los representantes del colectivo de repartidores y representantes vecinales", con el fin "de conjugar todas las sensibilidades".

La medida que se había anunciado pasaba por colocar señales de prohibición al paso de patinetes en las calles Munuza, Instituto, Merced, Domínguez Gil, Menéndez Valdés, Begoña, San Bernardo, Covadonga, Celestino Junquera, Juan Alonso y avenida de la Costa. Eso implicaba que todas las calles del centro urbano entre los Capuchinos y la plaza Mayor quedarían vetadas para los usuarios de este tipo de vehículos. La oposición municipal ya se había manifestado en contra de la medida, al igual que colectivos que usan este tipo de vehículos a diario por su trabajo, como los repartidores de comida a domicilio.

Y la decisión de la Alcaldesa, ahora, es dar con una solución consensuada que, defiende la forista, debe pasar por la creación de una normativa específica, algo que desde la concejalía de Movilidad se había considerado innecesario por considerarse que la legislación nacional ya regula el uso de los patinetes con normas como las de no circular por acera ni zonas peatonales, no superar los 25 kilómetros a la hora, ir solo una persona, indicar las maniobras, no trucar el vehículo para superar los topes de velocidad y disponer de los elementos obligatorios de seguridad y visibilidad.