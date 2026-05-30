Alcohólicos Anónimos celebra seis décadas de actividad y compromiso en Gijón: "Su programa de recuperación nos ha salvado la vida"

El Antiguo Instituto acogió este sábado un acto impulsado por Alcohólicos Anónimos para celebrar sus 60 años de actividad de la asociación en Gijón. A la cita asistieron numerosos integrantes, que resaltaron que "el principal reto que nos marcamos en la actualidad es captar antes a los jóvenes, ya que cuando vienen tienen problemas que ya están muy avanzados".

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y de la directora de Salud Pública del área sanitaria III Oriente, María José Gómez. Asimismo, en la reunión participaron cuatro miembros de Alcohólicos Anónimos que dieron a conocer sus respectivas vivencias.

Los cuatro pidieron que se respetara su legítimo derecho al anonimato y coincidieron a la hora de poner el foco en la importancia que tuvo para ellos contar con la ayuda de Alcohólicos Anónimos. "Empecé a beber desde que era pequeña y Alcohólicos Anónimos me salvó la vida. En la primera reunión a la que asistí ya salí con una esperanza que nunca había tenido. Encontré el propósito de vida de ayudar a los demás que estaban pasando por algo parecido", comentó una de ellas.

Otro de los componentes de Alcohólicos Anónimos comentó que "en esta asociación encontré una familia y un programa que te enseña a valorar lo que tienes".

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En total, Alcohólicos Anónimos cuenta con 24 áreas de trabajo en toda España y más de 600 grupos. En Asturias tiene 24 grupos, cinco de ellos en Gijón, una ciudad a la que llegó hace seis décadas.