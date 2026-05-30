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Alcohólicos Anónimos celebra seis décadas de actividad y compromiso en Gijón: "Su programa de recuperación nos ha salvado la vida"

"Nos marcamos como reto captar a los jóvenes, que llegan cuando los problemas están muy avanzados", destacan los integrantes de la asociación

Carmen Moriyón, a la izquierda, con María José Gómez, antes de dar comienzo el acto de Alcohólicos Anónimos en el Antiguo Instituto.

Carmen Moriyón, a la izquierda, con María José Gómez, antes de dar comienzo el acto de Alcohólicos Anónimos en el Antiguo Instituto. / Ángel González

Nico Martínez

El Antiguo Instituto acogió este sábado un acto impulsado por Alcohólicos Anónimos para celebrar sus 60 años de actividad de la asociación en Gijón. A la cita asistieron numerosos integrantes, que resaltaron que "el principal reto que nos marcamos en la actualidad es captar antes a los jóvenes, ya que cuando vienen tienen problemas que ya están muy avanzados".

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y de la directora de Salud Pública del área sanitaria III Oriente, María José Gómez. Asimismo, en la reunión participaron cuatro miembros de Alcohólicos Anónimos que dieron a conocer sus respectivas vivencias.

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Los cuatro pidieron que se respetara su legítimo derecho al anonimato y coincidieron a la hora de poner el foco en la importancia que tuvo para ellos contar con la ayuda de Alcohólicos Anónimos. "Empecé a beber desde que era pequeña y Alcohólicos Anónimos me salvó la vida. En la primera reunión a la que asistí ya salí con una esperanza que nunca había tenido. Encontré el propósito de vida de ayudar a los demás que estaban pasando por algo parecido", comentó una de ellas.

Otro de los componentes de Alcohólicos Anónimos comentó que "en esta asociación encontré una familia y un programa que te enseña a valorar lo que tienes".

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En total, Alcohólicos Anónimos cuenta con 24 áreas de trabajo en toda España y más de 600 grupos. En Asturias tiene 24 grupos, cinco de ellos en Gijón, una ciudad a la que llegó hace seis décadas.

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